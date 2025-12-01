Es inminente la llegada del proyecto de reforma del Código Penal al Congreso: "Pondrá orden"

La funcionaria saliente subrayó que el proyecto introduce la figura de conducción imprudente —una exigencia histórica de Madres del Dolor—, el abuso de armas y el concepto de legítima defensa, donde “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”.

Añadió que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento” y que, como resultado de las reformas planteadas, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”.