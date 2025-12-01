El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: de cuánto son

luz

Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para las categorías residenciales N1, N2 y N3. En los segmentos de menores ingresos continúan vigentes los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un valor superior para los excedentes. La resolución también actualiza las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades de bien público.

En cuanto al gas natural, el nuevo cuadro combina tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), el siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.

Los valores del gas en PIST fueron definidos por la Secretaría de Energía para los consumos de diciembre y se trasladan a las facturas a partir de un factor de conversión técnico y del tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo. Energía dispuso además mantener las bonificaciones para los usuarios residenciales Niveles 2 y 3, calculadas sobre el precio mayorista del Nivel 1.

El Enargas estableció los nuevos cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4, que integran los componentes de gas, transporte y distribución. Asimismo, se actualizaron las tarifas de los segmentos comerciales SGP P1, P2 y P3, de los subdistribuidores, de usuarios industriales, grandes consumos y estaciones de GNC. También se fijó el esquema de importes máximos para servicios como reconexiones, inspecciones y certificaciones.