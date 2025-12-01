El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: de cuánto son
A la par del nuevo ajuste que rige desde hoy, resolvieron dejar a partir de enero a más de 140 mil familias de ingresos medios sin subsidios por lo que pasarán a pagar las tarifas plenas de luz y gas.
El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes las nuevas subas en las tarifas de luz y gas en todo el país mediante 42 resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional del Gas (ENARGAS) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Lo hizo apenas unos días después de aprobar la quita de subsidios a más de 140 mil familias de ingresos medios que comenzarán a pagar, a partir del 1° de enero próximo, las tarifas energéticas plenas.
Las variaciones en las tarifas que rigen desde este lunes contemplan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y la aplicación de mecanismos de actualización mensual. Las medidas se encuadran en las directrices del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la quita de subsidios y corrección de precios relativos. Esta decisión impactará en usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Para el caso de Edesur, el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y del ajuste inflacionario asociado a los índices IPIM e IPC de octubre. A ello se suman los aumentos fijados por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).
En Edenor, la estructura del ajuste replica los mismos criterios, aunque con parámetros propios. El CPD tendrá una suba del 1,93%, derivada del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del 1,50% resultante de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE incorporó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), equivalente a 0,200 $/kWh para esta distribuidora.
Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para las categorías residenciales N1, N2 y N3. En los segmentos de menores ingresos continúan vigentes los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un valor superior para los excedentes. La resolución también actualiza las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades de bien público.
En cuanto al gas natural, el nuevo cuadro combina tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), el siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.
Los valores del gas en PIST fueron definidos por la Secretaría de Energía para los consumos de diciembre y se trasladan a las facturas a partir de un factor de conversión técnico y del tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo. Energía dispuso además mantener las bonificaciones para los usuarios residenciales Niveles 2 y 3, calculadas sobre el precio mayorista del Nivel 1.
El Enargas estableció los nuevos cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4, que integran los componentes de gas, transporte y distribución. Asimismo, se actualizaron las tarifas de los segmentos comerciales SGP P1, P2 y P3, de los subdistribuidores, de usuarios industriales, grandes consumos y estaciones de GNC. También se fijó el esquema de importes máximos para servicios como reconexiones, inspecciones y certificaciones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario