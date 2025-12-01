MinutoUno

El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: de cuánto son

Economía

A la par del nuevo ajuste que rige desde hoy, resolvieron dejar a partir de enero a más de 140 mil familias de ingresos medios sin subsidios por lo que pasarán a pagar las tarifas plenas de luz y gas.

El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas: de cuánto son

El gobierno de Javier Milei aprobó este lunes las nuevas subas en las tarifas de luz y gas en todo el país mediante 42 resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional del Gas (ENARGAS) publicadas hoy en el Boletín Oficial.

Lo hizo apenas unos días después de aprobar la quita de subsidios a más de 140 mil familias de ingresos medios que comenzarán a pagar, a partir del 1° de enero próximo, las tarifas energéticas plenas.

Las variaciones en las tarifas que rigen desde este lunes contemplan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y la aplicación de mecanismos de actualización mensual. Las medidas se encuadran en las directrices del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la quita de subsidios y corrección de precios relativos. Esta decisión impactará en usuarios residenciales, comerciales e industriales.

milei motosierra

Para el caso de Edesur, el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y del ajuste inflacionario asociado a los índices IPIM e IPC de octubre. A ello se suman los aumentos fijados por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

En Edenor, la estructura del ajuste replica los mismos criterios, aunque con parámetros propios. El CPD tendrá una suba del 1,93%, derivada del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del 1,50% resultante de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE incorporó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), equivalente a 0,200 $/kWh para esta distribuidora.

luz

Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para las categorías residenciales N1, N2 y N3. En los segmentos de menores ingresos continúan vigentes los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un valor superior para los excedentes. La resolución también actualiza las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades de bien público.

En cuanto al gas natural, el nuevo cuadro combina tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), el siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias.

gas hornallas

Los valores del gas en PIST fueron definidos por la Secretaría de Energía para los consumos de diciembre y se trasladan a las facturas a partir de un factor de conversión técnico y del tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo. Energía dispuso además mantener las bonificaciones para los usuarios residenciales Niveles 2 y 3, calculadas sobre el precio mayorista del Nivel 1.

El Enargas estableció los nuevos cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4, que integran los componentes de gas, transporte y distribución. Asimismo, se actualizaron las tarifas de los segmentos comerciales SGP P1, P2 y P3, de los subdistribuidores, de usuarios industriales, grandes consumos y estaciones de GNC. También se fijó el esquema de importes máximos para servicios como reconexiones, inspecciones y certificaciones.

Embed

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas