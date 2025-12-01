Tragedia en un zoológico en Brasil: un intruso murió tras ser atacado por una leona
Un hombre ingresó de manera ilegal al recinto del animal y perdió la vida en cuestión de segundos; la policía investiga si se trató de un acto suicida.
La ciudad de João Pessoa, en el noreste de Brasil, quedó conmocionada este domingo tras un episodio que generó horror entre los visitantes del Parque Zoobotánico Arruda Câmara. Un hombre, cuya identidad aún no fue confirmada por las autoridades, ingresó deliberadamente al recinto de una leona y murió en el acto tras ser atacado por el animal.
El hecho se produjo en horas de la tarde y motivó el cierre inmediato del zoológico, mientras la policía avanza en las pericias para determinar las razones detrás de la intrusión. Según los datos oficiales difundidos por la alcaldía local, el individuo trepó una pared de más de seis metros, superó las barreras colocadas para impedir el acceso al sector y, sin dudarlo, descendió hasta el área donde se encontraba el animal.
La secuencia fue registrada por testigos presentes en el lugar, entre ellos un visitante que logró captar el momento en video y que luego el portal VoxPB difundió en sus redes sociales. Las imágenes muestran al hombre bajando por el tronco de un árbol mientras la leona se aproxima lentamente, hasta finalmente atacarlo en cuanto pisa el suelo.
La policía local planteó la hipótesis de que la acción podría tratarse de un acto suicida, debido a la forma en que el intruso superó todas las medidas de seguridad sin mostrar resistencia ni temor. Aunque no se descarta ninguna línea investigativa, los voceros policiales remarcaron que la modalidad del ingreso no corresponde a un accidente ni a una agresión premeditada contra terceros, sino a una decisión individual que terminó de manera trágica.
Además del video viralizado, también se conoció otra grabación en la que un trabajador del parque intenta alejar al animal sin éxito, en un intento desesperado por evitar el desenlace fatal. Sin embargo, la leona reaccionó de forma instintiva y el ataque fue fulminante. El personal de emergencia que acudió al lugar solo pudo constatar la muerte del hombre, que no presentó posibilidad alguna de ser rescata do con vida.
Tras el hecho, la administración del Parque Arruda Câmara emitió un comunicado lamentando profundamente lo ocurrido y expresando solidaridad con la familia del fallecido. También aclararon que el zoológico opera bajo estrictos protocolos de seguridad y que colaborarán con las autoridades para esclarecer cada detalle del incidente. El espacio permanecerá cerrado hasta que concluyan las investigaciones y se evalúen las medidas de prevención necesarias.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario