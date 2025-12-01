Tragedia en un zoológico en Brasil: un intruso murió tras ser atacado por una leona

El hecho se produjo en horas de la tarde y motivó el cierre inmediato del zoológico, mientras la policía avanza en las pericias para determinar las razones detrás de la intrusión. Según los datos oficiales difundidos por la alcaldía local, el individuo trepó una pared de más de seis metros, superó las barreras colocadas para impedir el acceso al sector y, sin dudarlo, descendió hasta el área donde se encontraba el animal.