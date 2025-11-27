Revelaron que el casamiento de Marianela Mirra con Alperovich será donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria

A la hora de hablar de su situación económica, Marianela es tajante. “Me caso sin un peso”, aseguró, y explicó la dinámica familiar que rodea a Alperovich: “José cedió todo así está contenta Betty, su hermano y los hijos”, en referencia a la exesposa del político y al patrimonio que quedó en manos de su familia.

“No hay nada más que las ganas de creer que pueden venir tiempos mejores, luego de semejante denuncia falsa”, dejó en claro su desconfianza hacia el fallo judicial y su decisión de seguir a su lado pese a la prisión domiciliaria que cumple.

Finalmente, y en tono íntimo, se lo confiesa a una amiga, reafirmando su postura frente a todo lo que viene: “Lo acompañaré siempre, es mi decisión. Algo que no vieron nunca, seguro, pero estoy feliz”.