De remate: el canciller Pablo Quirno celebró la realización del Argentina Week 2026
El ministro de Relaciones Exteriorres manifestó su alegría por el evento a realizarse en Nueva York, donde se recibirán ofertas de empresarios de todo el mundo, bancos, fondos de inversión y compañías de todo tipo.
La Argentina de Javier Milei está de remate y, para rematarla —valga la redundancia—, del 9 al 11 de marzo del año próximo se realizará en Nueva York una especie de cybermonday denominado “Argentina Week 2026”, organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos y bancos globales.
En ese marco se recibirán ofertas de empresarios de todo el mundo, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos, según se informó oficialmente.
“Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del presidente Javier Milei”, indicó al respecto el embajador Alejandro Oxenford.
En tanto, el canciller Pablo Quirno celebró la iniciativa al considerar que el evento neoyorkino se utilizará para “presentar las enormes oportunidades de inversión” que ofrece nuestro país, con la presencia estelar de Javier Milei, en su enésima visita al país norteamericano.
“Hoy anunciamos la realización del Argentina Week 2026 en Nueva York organizada por la Embajada argentina en EEUU, JPMorgan, Kaszek y Bank of America”, explicó Quirno, quien también celebró la presencia en Nueva York del Presidente "para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre”, había dicho el propio jefe de Estado.
“Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA!”, indicaba Milei en redes sociales para confirmar su viaje.
“Contaremos con la presencia de nuestro presidente Javier MIlei y autoridades nacionales para presentar las enormes oportunidades de inversión que ofrece nuestro país”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto mediante una publicación en X.
