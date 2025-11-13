Javier Milei celebró el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos: "Tremenda noticia"
En Corrientes, donde dio el discurso inaugural del congreso de una fundación libertaria, el Presidente dijo que ahora "están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro”.
No fueron el flamante canciller Pablo Quirno ni el ministro Luis Caputo, y mucho menos la subsecretaria de Comercio Exterior Carolina Cuenca, los encargados de hacer el anuncio que, en concreto, llegó oficialmente este jueves desde la Casa Blanca, donde parece haberse instalado la gestión económica de nuestro país.
No obstante, todo el mundo libertario celebró el acuerdo marco de comercio bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos, que Javier Milei calificó como una “tremenda noticia” porque así "están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro”.
En el marco de su discurso en la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía de la Fundación Club de la Libertad —de marcada fe libertaria— que se desarrolló en Corrientes, el Presidente aseguró que "están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro, dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial".
En ese sentido, habló de los 14 viajes realizados a los Estados Unidos durante su gestión al ironizar que "estuvieron rindiendo un poquito", destacando también las inversiones de empresas de ese país para explotar los recursos naturales del país.
Reforma laboral y contra el kirchnerismo
En otro tramo de su exposición defendió la reforma laboral que su gestión prepara, al advertir que "cuando el 50 por ciento de los argentinos está en la informalidad" en el mercado de trabajo "nadie puede decir que se pierden derechos".
"Nadie de los 'insiders' pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores", expresó con respecto a quienes, como algunos sindicalistas, se oponen a la flexibilización de las condiciones laborales.
También volvió a criticar al kirchnerismo, al señalar que "no paran de hacer recomendaciones comunistas". En este sentido, Milei dijo que "Twitter esta más divertido que nunca, escuchar a los kukas ahí es lo más divertido que hay. El otro día le querían poner impuesto al cajero, ahora volvieron con el impuesto a la herencia… No se renuevan, son Los Picapiedras", finalizó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario