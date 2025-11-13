Javier Milei celebró el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos: "Tremenda noticia"

"Nadie de los 'insiders' pierde derechos, y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, por lo que no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos y estafadores", expresó con respecto a quienes, como algunos sindicalistas, se oponen a la flexibilización de las condiciones laborales.

javier milei club de la libertad corrientes

También volvió a criticar al kirchnerismo, al señalar que "no paran de hacer recomendaciones comunistas". En este sentido, Milei dijo que "Twitter esta más divertido que nunca, escuchar a los kukas ahí es lo más divertido que hay. El otro día le querían poner impuesto al cajero, ahora volvieron con el impuesto a la herencia… No se renuevan, son Los Picapiedras", finalizó.