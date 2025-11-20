Desde Cancillería ordenaron quitar el "Bienvenid@s" en las redes de la Embajada Argentina ante la UE

Además, dentro del ámbito gubernamental ya se habían registrado episodios previos en el mismo sentido, cuando distintos organismos estatales modificaron manuales internos de comunicación, formularios públicos y publicaciones en redes para eliminar cualquier referencia a grafías asociadas al lenguaje inclusivo.

De esta manera, la Cancillería alinea su funcionamiento con una política que atraviesa a toda la administración nacional y que busca unificar criterios de imagen institucional, tanto puertas adentro como en la proyección internacional de la Argentina.