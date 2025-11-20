El picante ida y vuelta entre Pablo Quirno y Matías Kulfas en las redes sociales

image

Esa frase provocó que el exministro cerrara su participación con un meme del universo de Diego Capusotto, que decía: “Hablá bien, la c... de tu hermana”. Lejos de tratarse de un intercambio aislado, la disputa reflejó la polarización que rodea al debate económico argentino, donde cada diagnóstico encuentra una réplica inmediata y las redes actúan como escenario principal de este tipo de enfrentamientos.

Mientras tanto, el video que originó el cruce continúa circulando, acompañado ahora por memes, capturas y comentarios que amplificaron la repercusión del choque entre ambos funcionarios.