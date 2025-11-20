El picante ida y vuelta entre Pablo Quirno y Matías Kulfas en las redes sociales
Un video sobre el ahorro en pesos desató un ida y vuelta cargado de ironías, comentarios filosos y hasta memes entre el canciller y el exministro del gobierno de Alberto Fernández.
Las discusiones económicas en la Argentina suelen trasladarse fácilmente al terreno político y, en tiempos de redes sociales, también al espacio digital. Eso quedó demostrado una vez más con el intercambio entre el canciller Pablo Quirno y Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo durante la gestión de Alberto Fernández.
Un video sobre la capacidad de ahorro en moneda local fue el punto de inicio de una discusión que escaló rápidamente, dejando al descubierto viejas tensiones y diferencias sobre la política económica. El episodio comenzó cuando Kulfas difundió un clip en el que señalaba que países como Chile y Brasil poseen altos niveles de ahorro en sus propias monedas y que en Argentina el problema no es la ausencia de ahorro, sino dónde se lo resguarda.
Allí planteó que la falta de confianza en el peso es un obstáculo central para cualquier proyecto de desarrollo: “Los chilenos y los brasileños ahorran en su moneda… acá la moneda sirve para hacer las compras y no mucho más”, dijo en el video, remarcando que solo una política sostenida puede revertir esta situación.
Esa intervención fue citada por Quirno, quien respondió con una ironía que encendió la disputa: “Voy a preguntar en minería si podemos extraer este material tan duro para la cara y aumentar exportaciones también”. El tono irónico generó una inmediata respuesta de Kulfas, quien replicó: “¿En qué andará el Canciller argentino?”, reforzando la chicana con otra frase: “El canciller argentino seguramente estará trabajando en los detalles acuerdo con EE.UU. defendiendo los intereses nacionales”.
El ida y vuelta no se detuvo allí: Quirno devolvió la ironía con “Entró la balubi…”, una expresión viral en redes. La discusión sumó un nuevo capítulo cuando Felipe Núñez, integrante del equipo del ministro Luis Caputo, intervino para cuestionar la velocidad con la que Kulfas respondió a los posteos: “Hiciste dos tuits iguales en dos minutos, Matías. Te hiperinflacionás más rápido que el peso argentino cuando gobiernan ustedes”.
Esa frase provocó que el exministro cerrara su participación con un meme del universo de Diego Capusotto, que decía: “Hablá bien, la c... de tu hermana”. Lejos de tratarse de un intercambio aislado, la disputa reflejó la polarización que rodea al debate económico argentino, donde cada diagnóstico encuentra una réplica inmediata y las redes actúan como escenario principal de este tipo de enfrentamientos.
Mientras tanto, el video que originó el cruce continúa circulando, acompañado ahora por memes, capturas y comentarios que amplificaron la repercusión del choque entre ambos funcionarios.
