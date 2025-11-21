Los diputados electos ya tienen fecha de juramento: se reconfigura la geografía política de la Cámara baja

La pretensión de La Libertad Avanza (LLA) es que el riojano tenga el respaldo no solo de sus correligionarios sino de la totalidad de los legisladores, como históricamente se ha producido. Pero habrá que ver cómo se llevan adelante las negociaciones previas entre los distintos bloques del oficialismo y la oposición.

Porque, vale advertir, con sus 96 legisladores el bloque de Fuerza Patria seguirá siendo la primera minoría y los conducidos por el rosarino Germán Martínez querrá a cambio el apoyo irrestricto para la vicepresidencia primera del cuerpo, que hoy recae en Cecilia Moreau.

german martinez y cecilia moreau Germán Martínez y Cecilia Moreau.

Para la vicepresidencia segunda se menciona a electo Luis Petri, cargo que ocupó con anterioridad, cuando fue diputado por la UCR, y para la tercera se mantiene la duda entre un integrante del bloque de Provincias Unidas o el Encuentro Federal de Miguel Ángel Pichetto.

Con las manos vacías quedarán seguramente los espacios políticos otrora relevantes y hoy diezmados electoralmente en la última elección de medio término, como el PRO (prácticamente fagocitado por los libertarios), la Unión Cívica Radical (sin un rumbo siquiera medianamente claro aunque cercano al oficialismo) y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.

miguel angel pichetto Miguel Ángel Pichetto.