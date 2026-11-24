Decreto de Claudio Vidal habilitó millonario negocio inmobiliario para grupo árabe frente al Perito Moreno
A través de una excepción "a medida", el gobernador de Santa Cruz levantó restricciones históricas en un área protegida para permitir un complejo turístico de lujo; tras el escándalo, la Justicia Federal frenó la transferencia de las tierras.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, firmó el decreto 915/2026 mediante el cual habilitó de manera excepcional la construcción en un área históricamente protegida frente al glaciar Perito Moreno, destrabando un millonario negocio inmobiliario entre privados. La normativa levantó "por única vez y con carácter estrictamente excepcional" las regulaciones ambientales que homologaban al Parque Provincial con un Parque Nacional, permitiendo que la firma Lacustre del Sud SA vendiera el predio a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad controlada desde Dubái y vinculada al magnate emiratí Ali Saeed Juma Albwardy.
Una excepción "a medida" y la renuncia de la Provincia a comprar el predio
La decisión oficial resultó determinante para otorgarle valor inmobiliario a una parcela de 21 hectáreas (parcelas G2 y G3) en la que hasta ahora estaba prohibido edificar:
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Exclusividad sin antecedentes: el decreto estableció explícitamente que la autorización se otorgaba "por única vez" y que ninguna otra empresa podrá invocarla como antecedente, blindando el monopolio comercial del proyecto denominado Master Plan Ecocentro —donde se proyectan tarifas de hasta US$2.000 por noche—.
El derecho de preferencia rechazado: antes de concretar la operación con el grupo árabe, la firma vendedora ofreció las tierras a la provincia de Santa Cruz por US$3 millones en cumplimiento del derecho de preferencia legal. Sin embargo, el Consejo Agrario Provincial declinó la compra —una decisión por la que el diputado Carlos Alegría exigió conocer los respaldos técnicos— y posteriormente el Ejecutivo firmó la excepción que multiplicó el valor del terreno para el comprador extranjero.
Inconsistencias en la inversión y freno de la Justicia Federal
Más allá del cuestionamiento político y ambiental, las cifras anunciadas para el emprendimiento despertaron fuertes interrogantes sobre su verdadera escala e impacto en la reserva natural:
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De 24 alojamientos a 667 habitaciones de lujo: mientras que en 2023 se había analizado un proyecto de senderos con cinco refugios básicos de 32 metros cuadrados, la iniciativa de 2026 anuncia una inversión de US$100 millones para supuestos 24 alojamientos (lo que implicaría un costo irreal de US$4 millones por unidad). Calculando un valor elevado de construcción de US$3.000 por metro cuadrado, ese desembolso equivale a más de 33.300 metros cuadrados edificables, capacidad suficiente para levantar unas 667 habitaciones de 50 metros cuadrados y alojar a cerca de 1.300 personas en simultáneo frente al glaciar.
Intervención judicial: tras el escándalo político y los pedidos de informes en la Legislatura santacruceña, la Justicia Federal ordenó frenar los cambios de titularidad sobre las parcelas G2 y G3 mientras se define la competencia judicial del caso, dejando en suspenso la transferencia definitiva de las tierras.
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