De 24 alojamientos a 667 habitaciones de lujo: mientras que en 2023 se había analizado un proyecto de senderos con cinco refugios básicos de 32 metros cuadrados, la iniciativa de 2026 anuncia una inversión de US$100 millones para supuestos 24 alojamientos (lo que implicaría un costo irreal de US$4 millones por unidad). Calculando un valor elevado de construcción de US$3.000 por metro cuadrado, ese desembolso equivale a más de 33.300 metros cuadrados edificables, capacidad suficiente para levantar unas 667 habitaciones de 50 metros cuadrados y alojar a cerca de 1.300 personas en simultáneo frente al glaciar.