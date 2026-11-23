Boca vs. Platense: cuándo se juega la final de la Copa Argentina
La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense se jugaría el miércoles 2 de diciembre. La AFA todavía no confirmó ni el horario ni el estadio.
La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense ya tiene fecha tentativa. Según trascendió hoy, lunes 23 de noviembre, el partido se jugará el miércoles 2 de diciembre, aunque la AFA todavía no confirmó ni el horario ni el estadio. El Xeneize, que ya se quedó con la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, va por su tercer título del semestre.
Qué se juega en la final de la Copa Argentina
En esta edición, la final pone en juego solo el título. El campeón suele ganarse un lugar en la Copa Libertadores, pero esta vez los dos finalistas ya están clasificados. Boca aseguró su lugar por su posición en la Tabla Anual y por la Sudamericana, y eso le abrió el cupo a Platense por haber llegado a la final.
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El camino de Boca y Platense a la final de la Copa Argentina
- Boca: eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield.
- Platense: dejó en el camino a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán.
La agenda apretada de Boca en el final del 2026
El equipo de Rodolfo Arruabarrena casi no tiene descanso. El miércoles 25 de noviembre a las 21 recibe a Independiente Rivadavia en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Si gana, jugará los cuartos ante Gimnasia el domingo 29.
Así, si avanza en el Clausura, Boca jugaría tres partidos en ocho días: los octavos, los cuartos y la final de la Copa Argentina. Y si sigue en carrera en el torneo local, las semifinales están previstas para el 5 y 6 de diciembre, días después de la final con el Calamar.
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