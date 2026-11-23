La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense ya tiene fecha tentativa. Según trascendió hoy, lunes 23 de noviembre, el partido se jugará el miércoles 2 de diciembre, aunque la AFA todavía no confirmó ni el horario ni el estadio. El Xeneize, que ya se quedó con la Tabla Anual y la Copa Sudamericana, va por su tercer título del semestre.