"Antes anunciaban las obras dos o tres veces, se giraban los anticipos de obra. ¿El resultado final? Se la robaban, se la llevaban, se la choreaban, como lo quieran llamar. Esa era la realidad: que los recursos del Estado terminaban en el bolsillo de los funcionarios o de dos o tres amigos del poder. Eso cambió".

Finalmente, Vidal aseguró que la Provincia continuará redoblando esfuerzos con los equipos técnicos y trabajadores de Distrigas para alcanzar a más barrios que todavía carecen de servicios básicos, garantizando que el dinero de los contribuyentes se traduzca en soluciones reales para la comunidad santacruceña.