Claudio Vidal recorrió obras de gas en Santa Cruz: "Se proyectan, se licitan y se terminan"
El gobernador de Santa Cruz inauguró la ampliación de la red de gas en Río Gallegos, obra que "va a beneficiar a 1.200 familias".
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió el avance de los trabajos de extensión de la red de gas en Río Gallegos —ejecutados a través de Distrigas S.A.— que demandarán una inversión de 240 millones de pesos para beneficiar de forma directa a 1.200 familias.
Durante la recorrida, el mandatario destacó que estas tareas forman parte de un plan de anillado mayor en la zona que alcanza los 1.800 millones de pesos, destinados a dar respuesta a un reclamo histórico de vecinos que esperaron el servicio por más de una década.
"Esta obra en particular va a beneficiar a 1.200 familias. Son familias que vienen reclamando el servicio de gas hace aproximadamente diez años y medio, once años", subrayó el gobernador, remarcando que priorizar la infraestructura básica en agua, energía, cloacas y gas es uno de los ejes centrales de su administración.
Destrabar trámites nacionales y duras críticas a la gestión anterior
En diálogo con la prensa, Vidal se refirió a las demoras burocráticas que debieron sortear para concretar el proyecto, puntualmente la autorización del cruce de cañería sobre la ruta nacional que requirió cinco meses de gestiones ante Vialidad Nacional junto a Marcelo Campoy. Pese a las complejidades del Estado y a un escenario económico nacional complejo, ratificó el rumbo de la provincia para garantizar servicios esenciales.
Asimismo, el mandatario marcó un fuerte contraste con las administraciones pasadas respecto al manejo de los fondos públicos destinados a obras públicas:
"Antes anunciaban las obras dos o tres veces, se giraban los anticipos de obra. ¿El resultado final? Se la robaban, se la llevaban, se la choreaban, como lo quieran llamar. Esa era la realidad: que los recursos del Estado terminaban en el bolsillo de los funcionarios o de dos o tres amigos del poder. Eso cambió".
Finalmente, Vidal aseguró que la Provincia continuará redoblando esfuerzos con los equipos técnicos y trabajadores de Distrigas para alcanzar a más barrios que todavía carecen de servicios básicos, garantizando que el dinero de los contribuyentes se traduzca en soluciones reales para la comunidad santacruceña.
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