A su vez, desde el equipo de investigación señalaron que al expediente remitido a la Cámara de Diputados le faltaban cerca de 60 páginas, entre las cuales figuraba la oferta original de los dueños anteriores (la firma Lacustre del Sud SA) para venderle las tierras al Estado provincial por 3 millones de dólares, muy por debajo de los montos que hoy circulan en la nueva transacción.

En tanto, las organizaciones advirtieron que la autorización oficial se ampara en un estudio de impacto ambiental obsoleto (perteneciente al Master Plan 2023, pensado originalmente para refugios de bajo impacto), y no para la construcción proyectada de cabañas de lujo valuadas en millones de dólares cada una.

El rechazo de los vecinos, los hoteleros y el municipio de El Calafate

La reacción comunitaria no tardó en hacerse sentir en la provincia. Referentes de distintas entidades expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un avance inconsulto sobre un patrimonio natural de la humanidad.

En este marco, Ángel Serra (Asamblea de Vecinos de El Calafate) señaló: "El gobernador firmó un decreto de excepción por única vez, sin haberle consultado a los pueblos, sin haber consultado a las comunidades, con el desarrollo de una infraestructura propia de una ciudad frente al Glaciar Perito Moreno".

"Ellos nos hablan de 300 puestos de trabajo, pero esto perjudica totalmente a El Calafate. No es solo un problema local, esto es un tema de la provincia de Santa Cruz, la Argentina y el mundo, porque eso es patrimonio de la UNESCO", lamentó Pablo Perret (Asociación de Hospedajes Turísticos).

En tanto, Esteban Belloni (Intendente de El Calafate) manifestó la inquietud del municipio no solo por la transferencia de tierras a manos extranjeras, sino por habilitar la pernoctación y urbanización en un sector históricamente preservado.

Por su parte, tanto la ministra de Producción provincial, Nadia Ricci, como el secretario de Turismo, Diego Gamboa, defendieron la llegada de inversiones extranjeras argumentando la necesidad de romper con la estacionalidad turística y sostuvieron que el proyecto cuenta con los avales técnicos correspondientes. Sin embargo, las ausencias de los funcionarios a las citaciones legislativas y las respuestas incompletas a los pedidos de informe profundizaron las sospechas sobre la transparencia del proceso.