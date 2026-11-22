"Mati, decime qué apodo querés tener en el lugar, querés ser el gerente general, director de legales, coordinador de gabinete, jefe de gabinete, decime el nombre que a vos te guste, que te va a hacer sentir cómodo y también, yo lo que quiero es que se entienda que sos la persona más importante después del director ahí. Decime vos qué querés ser, porque yo ya quiero hablar con Cega, con todo, de vos, que Seba ya sabe que vos vas a venir, pero yo ya te quiero referenciar con el director ejecutivo de la gerencia, esta persona viene conmigo y le quiero decir ya que va a ser un gerente general, es un título honorífico, no figura en ningún papel, no es un nombramiento formal, pero que la gente sepa eso", dice el protagonista del audio.