Informe de C5N: el audio que expone cómo ofrecía cargos en ANDIS con el aval de la droguería Suizo Argentina
En C5N dieron a conocer una grabación donde Diego D’Giano, exfuncionario de la ANDIS, ofrecía puestos jerárquicos con aval de la droguería Suizo Argentina.
Un nuevo escándalo sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que este domingo por la noche, en el programa Con la nuestra —conducido por Andrés Lerner en la pantalla de C5N —, la periodista Martina Garbarz diera a conocer un comprometedor audio de Diego D’Giano.
En la grabación, el exdirector de Prestaciones Médicas del organismo aparece ofreciendo cargos jerárquicos en la ANDIS con el aval de la droguería Suizo Argentina, exponiendo un presunto manejo informal y discrecional de designaciones dentro del área estatal.
El material difundido en televisión revela cómo D’Giano le proponía a un interlocutor elegir libremente el título y el rango que pretendía ocupar dentro de la estructura, aclarando incluso que se trataría de una jerarquía de hecho, sin respaldo en resoluciones oficiales ni nombramientos formales.
El audio completo de Diego D’Giano ofreciendo cargos en la ANDIS difundido en C5N
En el fragmento revelado al aire en C5N, el exfuncionario detalla las opciones de puestos disponibles y menciona gestiones directas ante las máximas autoridades para ubicarlo en el segundo escalón de poder del organismo.
"Mati, decime qué apodo querés tener en el lugar, querés ser el gerente general, director de legales, coordinador de gabinete, jefe de gabinete, decime el nombre que a vos te guste, que te va a hacer sentir cómodo y también, yo lo que quiero es que se entienda que sos la persona más importante después del director ahí. Decime vos qué querés ser, porque yo ya quiero hablar con Cega, con todo, de vos, que Seba ya sabe que vos vas a venir, pero yo ya te quiero referenciar con el director ejecutivo de la gerencia, esta persona viene conmigo y le quiero decir ya que va a ser un gerente general, es un título honorífico, no figura en ningún papel, no es un nombramiento formal, pero que la gente sepa eso", dice el protagonista del audio.
La difusión de la grabación vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre exautoridades de la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, en medio de las investigaciones y cuestionamientos por el manejo de los recursos y las contrataciones vinculadas a las prestaciones médicas.
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