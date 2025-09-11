Designaron a un funcionario al frente de la ANSV, pero a las horas renunció: el motivo

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Pero Dapena Fernández contestó: "Desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV".

Técnicamente el paso en falso urdido en Casa Rosada no debería haber ocurrido ya que se deben chequear los antecedentes y la posible incompatibilidad de un candidato antes de nombrarlo en un puesto, pero esta semana fue muy atípica en el Gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo como protagonista.

A la derrota electoral del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza no logró pasar de segundón del oficialismo, se le sumó la visita de una comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el anuncio de más préstamos para la región y el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al plan económico del Gobierno, que logró revertir la baja en la cotización de acciones argentinas en la bolsa de Wall Street.

Probablemente por todos estos asuntos el equipo de Economía no haya caído en la cuenta de las "cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría" que se presentaban con la designación de Nicolás Dapena Fernández al frente de Seguridad Vial.