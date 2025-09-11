Patricia Bullrich abre la puerta a un diálogo con Mauricio Macri tras la paliza en Provincia

Al ser consultada por el ex presidente, Bullrich admitió que no tiene contacto con él hace tiempo, pero insistió que “sería bueno en este momento hablar con él”. De hecho, el titular del PRO, que no participó de la campaña en Provincia todavía no se manifestó sobre el duro golpe que les propinaron las urnas.

Bullrich también se refirió a cómo se estructuraría el armado LLA-PRO en la Legislatura provincial, respecto de si conformarían un interbloque o se agruparían todos dentro de una misma bancada. “Es algo que todavía no se ha conversado, pero la posibilidad de trabajar todos juntos y tirar para el mismo lado es lo más importante“, agregó.

“Lo más importante son las ideas, las formas, si es un solo bloque o un interbloque, se va a discutir”, enfatizó Bullrich y reiteró: “Lo importante es votar y defender una idea”.

Sobre el impacto que tuvieron los resultados en el Gobierno, la titular de la cartera de Seguridad reconoció: “Estamos saliendo de un momento difícil, venimos de una derrota que implica un repensar”. Y sostuvo que el espacio debe “corregir las cosas que no llegaron, para poder llegar a los hogares de todos los argentinos”.

“Tenemos que achicar la distancia entre lo que es un plan de estabilización y lo que llega a la casa de los argentinos”, explicó y señaló: “El tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino, porque volvemos a la enfermedad”.

Y defendió la necesidad de seguir con el ajuste que el gobierno de Milei está aplicando sobre los sectores más postergados de la sociedad mientras lleva alivio a los más acomodados. “Si no pasamos el momento de dificultad económica, vamos a volver al país de la inflación. Muchos países tuvieron estos planes de estabilización y salieron de esto”, dijo.

De cara a la próxima campaña, la ministra señaló que el foco libertario estará en convocar a todas esas personas que no acudieron a las urnas. “Vamos a ir a buscar uno por uno a todos los que no nos fueron a votar”, destacó.

Y sentenció: “es importante que ganemos para que los próximos dos años la gente pueda vivir los frutos del cambio”.