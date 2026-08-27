Después de 30 años sin inversiones, Punta Loyola recupera la navegación nocturna con una obra para Santa Cruz

El gobernador recordó además que las limitaciones operativas del puerto tuvieron consecuencias concretas durante operaciones recientes vinculadas con la salida del carbón, cuando embarcaciones debieron permanecer esperando porque la pleamar coincidía con horarios sin luz y no existía un sistema de balizamiento que permitiera realizar las maniobras nocturnas.

Una nueva fisonomía para Punta Loyola

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo, explicó que la puesta en funcionamiento del sistema modifica sustancialmente la capacidad operativa del puerto. Señaló que las nuevas balizas permitirán realizar ingresos y egresos durante la noche tanto de buques carboneros como petroleros, aportando mayor eficiencia y previsibilidad a las operaciones.

La modernización incorpora además tecnología asociada al concepto de Puerto Inteligente, mediante señales AIS reales, sintéticas y virtuales que pueden visualizarse en los sistemas electrónicos de navegación de los buques. A esto se suma la posibilidad de monitorear remotamente cada ayuda a la navegación, mejorando su confiabilidad y mantenimiento.

Por su parte, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, destacó que petróleo y carbón forman parte de la identidad productiva santacruceña y sostuvo que recuperar la infraestructura portuaria constituye una condición indispensable para volver a poner en movimiento el potencial económico provincial.

Ricci remarcó además la articulación entre el sector privado, el Estado Nacional y el Gobierno Provincial como una herramienta central para concretar proyectos que permitan generar producción y trabajo.

Infraestructura pensada para el crecimiento

La obra no solamente responde a las necesidades actuales de Punta Loyola. Su configuración fue proyectada considerando la evolución futura de la terminal, incluyendo la posibilidad de operar con embarcaciones de mayor porte y acompañar nuevos desarrollos logísticos durante las próximas décadas.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa avanzando en la recuperación de infraestructura estratégica para que Santa Cruz pueda ampliar su capacidad productiva, mejorar su competitividad y generar mejores condiciones para sostener y crear empleo.

La recuperación de la navegación nocturna representa, en ese sentido, mucho más que una mejora técnica: significa devolverle a Punta Loyola una capacidad fundamental para que el puerto pueda acompañar el desarrollo del carbón, el petróleo y las nuevas oportunidades productivas de la provincia.