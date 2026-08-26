Otra victoria legislativa para el Gobierno: Diputados dio media sanción a "Inocencia Fiscal II"
Con 139 votos a favor, la Cámara baja dio luz verde al nuevo régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei tras una intensa jornada legislativa.
El oficialismo logró este miércoles una importante victoria en la Cámara de Diputados. Luego de conseguir media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el cuerpo legislativo aprobó en general el proyecto de Inocencia Fiscal II con 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones (correspondientes a los diputados Torres y Arrieta).
La iniciativa, diseñada bajo los lineamientos del Ministerio de Economía para actualizar y flexibilizar el régimen de simplificación de declaraciones juradas y blanqueo de capitales, busca captar una mayor cantidad de adherentes en comparación con la ley previa aprobada en febrero.
Entre sus puntos centrales, el texto establece la eliminación de límites para adherir al régimen, al tiempo que mantiene la exclusión estricta para que ningún funcionario público pueda incorporarse.
Victoria para el oficialismo en Diputados
Para alcanzar la aprobación, La Libertad Avanza (LLA) ratificó su capacidad de tejer acuerdos estratégicos en el recinto. Además de su propio bloque, la propuesta sumó los votos favorables del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales de San Juan, Misiones, Santa Cruz y Salta.
Por el contrario, el rechazo provino de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que el interbloque de Provincias Unidas volvió a mostrar divisiones internas en su votación.
Una jornada con tensiones, acuerdos y cambios de nombres
La sesión estuvo marcada por un fuerte dinamismo político. Al inicio del debate, se formalizó el cambio de nombre del bloque Innovación Federal, que pasó a llamarse Argentina Federal, en el marco de reconfiguraciones políticas y la presencia en el Palacio Legislativo del gobernador misionero Hugo Passalacqua junto a legisladores de su provincia, Salta y representantes de distritos del interior.
Además, durante la apertura de la jornada prestó juramento el diputado Juan Carlos Giordano en reemplazo de Néstor Pitrola por el Frente de Izquierda.
Con este nuevo triunfo parlamentario, que también incluyó el avance de una ley de seguridad en instalaciones deportivas y tratados internacionales, la administración de Javier Milei consolida las herramientas legislativas centrales con las que busca blindar su programa económico en la recta hacia los próximos desafíos electorales.
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