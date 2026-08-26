Otra victoria legislativa para el Gobierno: Diputados dio media sanción a "Inocencia Fiscal II"

Una jornada con tensiones, acuerdos y cambios de nombres

La sesión estuvo marcada por un fuerte dinamismo político. Al inicio del debate, se formalizó el cambio de nombre del bloque Innovación Federal, que pasó a llamarse Argentina Federal, en el marco de reconfiguraciones políticas y la presencia en el Palacio Legislativo del gobernador misionero Hugo Passalacqua junto a legisladores de su provincia, Salta y representantes de distritos del interior.

Además, durante la apertura de la jornada prestó juramento el diputado Juan Carlos Giordano en reemplazo de Néstor Pitrola por el Frente de Izquierda.

Con este nuevo triunfo parlamentario, que también incluyó el avance de una ley de seguridad en instalaciones deportivas y tratados internacionales, la administración de Javier Milei consolida las herramientas legislativas centrales con las que busca blindar su programa económico en la recta hacia los próximos desafíos electorales.