Detuvieron a un fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas
El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, donde fue descubierto por un votante.
Las perlitas durante la jornada de Elecciones en la Provincia de Buenos Aires siguen apareciendo. Este domingo, un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido durante el mediodía por robar boletas del partido opositor Fuerza Patria dentro del cuarto oscuro.
Esta situación ocurrió en la Escuela N°12 de la localidad de Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas, y el hombre habría sido descubierto por un votante, que no dudó en dar aviso a las autoridades de lo que estaba ocurriendo.
Según se puede ver en las imágenes difundidas en las redes sociales, el hombre se encontraba guardando las boletas en un sobre. El propio votante que ingresó al recinto fue quien filmó la secuencia y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.
“Vamos a ponerlo en primera plana para que vean. El señor fiscal de la Libertad Avanza robando boletas. Ahí se lo ve con las boletas en la mano. Muy bien, muy bonito. Ahí viene la Policía”, se escucha decir al autor del video mientras enfocaba al fiscal con un sobre marrón en mano y dentro se ven boletas con la imagen de Leonardo Nardini, candidato a la oposición.
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires
Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán a partir de las 21 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral de la ciudad de Buenos Aires establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
