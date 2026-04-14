Día del Arquero: Javier Milei publicó un video con el Pato Fillol y el Dibu Martínez como protagonistas

A un año, Javier Milei reivindicó el fin del cepo y lo definió como un cambio de paradigma

Al cumplirse un año del levantamiento del cepo cambiario, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para hacer un balance de la decisión y reafirmar el rumbo económico de su gestión. En un mensaje extenso, el mandatario sostuvo que la medida trascendió lo técnico y representó una definición ideológica de fondo. cepo

“No fue una medida técnica, fue una declaración de principios”, afirmó Milei, al recordar el anuncio realizado el 14 de abril de 2025, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó la eliminación de las restricciones cambiarias.

El Presidente remarcó que, a contramano de los pronósticos negativos que circulaban en ese momento, el impacto no derivó en una crisis cambiaria. “A pesar de la campaña de miedo de los periodistas ensobrados y los profetas del caos de siempre, el dólar no se disparó”, expresó, al tiempo que destacó el desempeño de la autoridad monetaria.

En esa línea, aseguró que el BCRA logró fortalecer su posición. “El BCRA acumuló una gran cantidad de reservas. Hubo y hay rachas históricas de compras de USD por parte del BCRA”, señaló, en referencia a uno de los principales objetivos del programa económico.

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Hoy hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas.



El cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al… — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2026

Milei también aprovechó la fecha para cuestionar con dureza al modelo anterior. “Hace exactamente un año se ponía fin a una de las peores herramientas de control, saqueo y empobrecimiento que el kirchnerismo le impuso a los argentinos durante décadas”, escribió. Y agregó: “El cepo cambiario era una aberración. Obligaban a liquidar los dólares al precio que ellos decidían, fijaban el tipo de cambio desde su escritorio y enviaban a la gente a los mercados paralelos”.

En su mensaje, el mandatario hizo foco en la convicción política como elemento central para llevar adelante la medida. “Levantar el cepo requería algo que la política argentina perdió hace muchas décadas: convicción. Nosotros sabíamos que como nuestro programa era y sigue siendo sólido no iba a haber crisis”, sostuvo.

Además, planteó que la eliminación de las restricciones permitió recuperar libertades económicas. “Le devolvimos a los argentinos el derecho a decidir sobre su propio dinero. Eso es libertad. No en abstracto, sino en los hechos”, sentenció.

La salida del cepo fue presentada en su momento como un paso clave para incentivar la inversión, el crédito y la actividad económica. A un año de aquella decisión, el Gobierno insiste en que se trató de un punto de inflexión en la política económica del país, con efectos que -según la visión oficial- comienzan a consolidarse.

De este modo, Milei volvió a defender una de las medidas más significativas de su gestión, en un contexto donde el rumbo económico sigue siendo eje central del debate público.