Masiva marcha por San Cayetano: "No podemos resignarnos a ver cómo crece la desigualdad"

Además se agrega: “Creemos en el diálogo social como herramienta clave y eje central en la búsqueda de consensos que posibiliten la puesta en marcha de políticas superadoras para dejar atrás una crisis que venimos soportando desde hace años y que golpea inequitativamente a la gran mayoría de nuestra sociedad”, indicaron.

En ese marco, se cuestionó el estilo confrontativo de Milei, al señalar que "la descalificación, el agravio y la violencia verbal son incompatibles con la democracia y el necesario debate de ideas", remarcando que aspira "a una sociedad con derechos, con más protección social, donde nadie sea prescindible, donde erradiquemos la mirada que convierte a los pobres en enemigos y a los excluidos en responsables de un destino inaceptable".

“La CGT conmemora este 7 de agosto, día del patrono del trabajo, San Cayetano, reafirmando su compromiso con los valores históricos del movimiento obrero: el trabajo digno, la justicia social, la democracia participativa y un país con oportunidades para todos", concluyó el texto.

Una homilía con fuerte contenido crítico hacia el Gobierno

arzobispo buenos aires homilia san cayetano Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva.

Por su parte, en su homilía por San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, aseguró que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.

Dijo que “no es una situación partidaria” que muchas personas, como los jubilados, “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”, al hacer referencia a una publicación de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, quien había anunciado que tendrán que pagar “hasta $900 mil de multa” aquellos a los que “le gustan hurgar la basura”.

En ese sentido, el arzobispo indicó que "no podemos desentendernos” de aquellos ciudadanos que “revuelven los tachos de basura buscando algo para comer”, afirmando que "somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren".