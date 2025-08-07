Cambios en el padrón de La Matanza: nuevo fallo de la Justicia Electoral

El listado se puede consultar a través del sitio oficial del organismo electoral de la Provincia de Buenos Aires con los datos de la persona interesada.

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses elegirán unos 1.500 cargos provinciales y municipales: 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.