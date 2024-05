Diana Mondino le bajó el tono a la crisis diplomática con España

En el marco del 41° Congreso Anual del IAEF, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que no cree que el exabrupto de Milei contra Sánchez y su esposa "haya sido un agravio a España".

milei sanchez

E insistió: "el conflicto con España no es algo que afecte el rumbo de la Argentina en los próximos 20 o 30 años, es un tema que me sorprendió porque no creo que haya sido un agravio a España".

En medio de las múltiples disputas diplomáticas que generó Milei, Mondino aseguró que las relaciones con los países son importantes para el clima de negocios, pero que la seguridad jurídica es lo esencial.

Asimismo, habló de la seguridad a nivel global y aseguró que están estudiando que Argentina participe hacia adelante en operaciones de paz en el mundo. "Hay distintos tipos de problemas y estamos trabajando muchísimo en colaboración con otros países", enfatizó la funcionaria.

En este sentido, señaló que el Gobierno está trabajando para resolver el problema de la seguridad y la inflación, "que son los que más le están preocupando hoy a la familia".

España retiró a su embajadora

España anunció este martes que retiraba definitivamente a su embajadora de Argentina. En conferencia de prensa, el canciller José Manuel Albares ratificó la decisión y explicó los motivos. En paralelo, ya se empieza a pensar en cómo serán las relaciones diplomáticas a partir de ahora, con la decisión del gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores anunció que España retira a su embajadora en Buenos Aires. “Se queda definitivamente en Madrid”, señaló Albares este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

milei acto de vox

Sus palabras llegan después de que Milei insistiera en que no pedirá disculpas al presidente del gobierno español tras llamar “corrupta” a su esposa y lo tildara de “cobarde”, acusándolo de esconderse detrás de sus ministras.