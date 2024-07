Diana Mondino maltrató a periodistas que le preguntaron por la ausencia de Javier Milei en el Mercosur

Ante esta reacción, otro periodista le consultó por la enemistad entre Lula da Silva y Javier Milei, por sus virulentos dichos: "Esta no es una pregunta de rigor, sino que se requiere un mínimo de inteligencia. ¿Cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse? ¿Vos sos amigo de los 8 mil millones de habitantes del planeta Tierra? Las relaciones entre las personas es un tema diferente a las relaciones entre los Estados", manifestó Mondino.

Al volver al piso, los conductores del noticiero del canal C9N de Paraguay calificaron la respuesta de la Canciller argentina como "chocante y arrogante".

mondino paraguay

Cumbre del Mercosur: Luis Lacalle Pou cruzó Javier Milei por faltar

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, criticó a su par argentino, Javier Milei, por ausentarse de la cumbre del Mercosur y enviar en su lugar a la canciller Diana Mondino porque, según señaló, si el bloque regional "es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes".

"Si el Mercosur es tan importante acá deberíamos estar todos los presidentes. Para nosotros es importante, por eso estoy acá", dijo Lacalle Pou en clara referencia a la ausencia de su par argentino, Javier Milei, y a las tensiones entre este y el mandatario argentino, Lula da Silva.

"No solo importa el mensaje, sino que también importa el mensajero", disparó el presidente augurando que era un comentario que tenía que expresar porque sino "no sería el si no lo decía", agregó.