Denunciaron a Javier Milei tras admitir que fue él quien tomó la decisión de meter presa a Cristina Kirchner

Para los denunciantes, los dichos de Milei implican “un claro ejercicio abusivo del poder y una violación directa a la independencia del Poder Judicial”. Según Dalbón, abogado que representa a CFK en algunas causas civiles, lo que dijo el presidente refuerza la postura del “lawfare” y todo lo que ocurrió en el caso Vialidad, en el que la expresidenta terminó condenada con sentencia firme de la Corte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/1975163179824185695&partner=&hide_thread=false #AUDIO | "Milei confiesa que el lawfare existió, que la persecución fue política y que él la avala", afirmó Gregorio Dalbon, abogado, en diálogo con @Gatosylvestre por los dichos de Milei sobre Cristina.



“Los dichos de Milei no hacen más que reforzar ese cuadro de imparcialidad planteado en los aludidos actuados. Esta declaración institucional compone un relato de justicia subordinada al poder político, legitimando la idea de que los jueces actuaron ya condicionados por decisiones previas del Ejecutivo”, manifestó el abogado en el escrito judicial.

Por su parte, la abogada Carreras aseguró en la denuncia que la confesión de Milei “deja expuesta explícitamente, la intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”. “Es una barbaridad que en la Argentina no solo se perpetre la persecución política, sino que el Presidente decida a quien meter preso, proscribir, por encima de la división de poderes, y las garantías de debido proceso entre otras de los ciudadanos”, agregó.