Diego Santilli recibe a 7 gobernadores en 24 horas para apurar el tratamiento del Presupuesto 2027

Se prevé que las provincias más cercanas a la Casa Rosada discutirán una vez más las obras públicas que Nación retacea para sostener el equilibrio fiscal y las deudas de cajas previsionales. En tanto la oposición en el Congreso se concentrará en el nuevo ajuste que el gobierno libertario pretende aplicar en las partidas de jubilaciones, discapacidad y universidades.

El proyecto de ley del Presupuesto 2027 contempla un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de 1.847,6 pesos para diciembre de 2027.