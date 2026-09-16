Diego Santilli recibe a 7 gobernadores en 24 horas para apurar el tratamiento del Presupuesto 2027
El Jefe de Gabinete Diego Santilli comienza a negociar los apoyos necesarios para aprobar un nuevio Presupuesto de ajuste para el año que viene.
El Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Diego Santilli, dio inicio a los contactos con los gobernadores provinciales con el propósito de reunir los apoyos necesarios para avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y otros proyectos que el gobierno de Javier Milei quiere sacar adelante en las próximas semanas.
En ese camino mantendrá entre este miércoles y mañana reuniones con los gobernadores de siete provincias. La seguidilla de encuentros comenzará hoy a las 15 horas cuando Santilli se reunirá en Casa Rosada con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Al mediodía será el turno del gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
El gobierno libertario presentó el marte por la noche el proyecto de ley del Presupuesto 2027 y en el oficialismo que comanda Martín Menem apuestan a dar inicio a su tratmiento en la Comisión de Presupuesto en la primera semana de octubre, una vez cerrada la discusión de los proyectos que impulsa la oposición para tender la crisis de morosidad de las familias y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El oficialismo estima que el debate por el Presupuesto se extenderá hasta noviembre e incluso diciembre. Se trata de una negociacón compleja y en ese camino se inscriben las negociaciones que comenzarán esta tarde en Casa Rosada.
Santilli y Caputo ya mantuvieron el martes un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que les reclamó mantener los esquemas de subsidios energéticos en los distritos más fríos del país.
Se prevé que las provincias más cercanas a la Casa Rosada discutirán una vez más las obras públicas que Nación retacea para sostener el equilibrio fiscal y las deudas de cajas previsionales. En tanto la oposición en el Congreso se concentrará en el nuevo ajuste que el gobierno libertario pretende aplicar en las partidas de jubilaciones, discapacidad y universidades.
El proyecto de ley del Presupuesto 2027 contempla un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de 1.847,6 pesos para diciembre de 2027.
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