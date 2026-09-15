A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi: precios y plataforma de compra
AFA prepara el operativo para el último partido del capitán con la Selección Argentina, previsto para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Monumental.
La cuenta regresiva hacia el partido que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina genera una enorme expectativa entre los hinchas. En medio de los preparativos para el amistoso frente a Benín, programado para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, comenzaron a trascender los primeros detalles vinculados a la venta de las entradas.
Según estimaciones extraoficiales provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta de entradas se pondría en marcha entre siete y diez días antes del encuentro, ubicando el expendio tentativamente hacia finales del mes de septiembre.
Entradas para la despedida de Lionel Messi: plataforma, precios estimados y el paso a paso para asegurar un lugar
En cuanto al canal de comercialización, la plataforma elegida para gestionar la adquisición de los tickets será Deportick, el sitio web que utiliza habitualmente la entidad madre del fútbol nacional para expedir los boletos de la Albiceleste en territorio argentino.
Respecto a los valores que tendrán las localidades, si bien la AFA aún no difundió un tarifario oficial para este evento histórico, los antecedentes recientes de la Selección marcan una franja que solía oscilar desde los 90.000 hasta los 480.000 pesos, dependiendo de la ubicación en el estadio.
Para aquellos simpatizantes que busquen estar presentes en la histórica noche del Monumental, la plataforma requiere seguir una serie de pasos previos para agilizar el trámite el día de la apertura:
-
Registro previo: Ingresar al sitio web de Deportick y completar el formulario con los datos personales obligatorios (DNI, nombre completo y correo electrónico).
Validación de la cuenta: Es fundamental verificar el perfil creado y comprobar que funcione sin inconvenientes durante la jornada previa al inicio de la venta.
Fila virtual: El día del expendio, se aconseja conectarse a la plataforma con varios minutos de anticipación para posicionarse correctamente en la fila virtual y aguardar el turno de compra.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario