A qué hora salen a la venta las entradas para la despedida de Lionel Messi: precios y plataforma de compra

La cuenta regresiva hacia el partido que marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Selección Argentina genera una enorme expectativa entre los hinchas. En medio de los preparativos para el amistoso frente a Benín, programado para el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, comenzaron a trascender los primeros detalles vinculados a la venta de las entradas.