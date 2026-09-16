El Presupuesto 2027 ingresó a Diputados con el superávit fiscal como eje, 4% de crecimiento y 18% inflación
El Gobierno giró formalmente la iniciativa al Congreso y ya diagramó el cronograma para iniciar el debate en comisión a principios de octubre.
Cumpliendo con los plazos previstos, el Gobierno Nacional de Javier Milei envió este martes pasadas las 22 horas el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, marcando el inicio formal del proceso legislativo para discutir las principales pautas macroeconómicas que regirán durante el próximo ejercicio, un año atravesado por el calendario electoral.
La intención del oficialismo es poner en marcha el debate parlamentario en comisión durante la primera semana de octubre, fijando tentativamente al miércoles 7 como la fecha para la primera reunión de trabajo.
El encargado de dar el puntapié inicial en el recinto de comisiones para defender los lineamientos de la iniciativa sería el secretario de Finanzas, Federico Furiase, mientras el Ejecutivo busca aceitar los acuerdos necesarios para lograr la sanción de la normativa.
Las claves del Presupuesto 2027: cuentas públicas y las principales variables macroeconómicas
Tal como ocurrió en los ejercicios previos, el proyecto vuelve a colocar al superávit fiscal como el pilar intransigente del programa económico. La iniciativa contempla un superávit primario de 18,44 billones de pesos —equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)— y un superávit financiero del orden de los 3,30 billones de pesos (0,2% del PBI), una vez deducido el impacto correspondiente al pago de los servicios de la deuda pública.
En paralelo, el texto detalla el cuadro de proyecciones macroeconómicas diseñado para el próximo año:
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Actividad económica: El Ejecutivo estimó un crecimiento del PBI del 4% para el transcurso de 2027.
Inflación y salarios: Se proyecta una suba general de precios interanual del 18%, acompañada por una recuperación estimada del 25,4% para el salario promedio, ubicándose por encima de la evolución inflacionaria esperada.
Tipo de cambio: El proyecto calcula un dólar de 1.847,60 pesos hacia finales de 2027. Desde el Palacio de Hacienda aclararon que no se trata de una cotización pronosticada de manera puntual, sino del resultado técnico de ajustar el nivel actual mediante la pauta inflacionaria prevista.
Sector externo: El Gobierno anticipa un fuerte dinamismo comercial, calculando exportaciones superiores a los 130.000 millones de dólares y un saldo favorable de bienes y servicios que superará la marca de los 15.000 millones de dólares.
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