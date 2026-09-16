El Presupuesto 2027 ingresó a Diputados con el superávit fiscal como eje, 4% de crecimiento y 18% inflación

Las claves del Presupuesto 2027: cuentas públicas y las principales variables macroeconómicas

Tal como ocurrió en los ejercicios previos, el proyecto vuelve a colocar al superávit fiscal como el pilar intransigente del programa económico. La iniciativa contempla un superávit primario de 18,44 billones de pesos —equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI)— y un superávit financiero del orden de los 3,30 billones de pesos (0,2% del PBI), una vez deducido el impacto correspondiente al pago de los servicios de la deuda pública.