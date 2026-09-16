Pinamar: encontraron un zorro en el patio de una casa y llamaron a rescatistas para liberarlo en el bosque

"Al observarlo, confirmamos que estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad", por lo que se decidió reubicarlo en el bosque.

Rescate de un zorro sorprende a una familia en Ostende.

Desde la ONG también aclararon que, ante la presencia de fauna silvestre, la mejor manera de protegerla es respetando su espacio y sus hábitos naturales. Esto implica no ofrecerles agua ni comida, mantener una distancia prudencial y evitar intervenir en sus rutinas.

"Es importante recordar que los zorros y otros animales silvestres cumplen un rol esencial en la naturaleza: son excelentes controladores de plagas, grandes dispersores de semillas y un eslabón clave para el equilibrio de nuestro ecosistema", concluyeron.

Qué hacer si se encuentra un animal silvestre

Cabe aclarar que existen algunas recomendaciones ante la presencia de fauna silvestre, y la sugerencia principal a la población es proteger al animal, respetando su espacio y sus hábitos naturales.

A continuación figura un serie de consejos útiles para manejarse en presencia de un animal que no está domesticado: