Pinamar: encontraron un zorro en el patio de una casa y llamaron a rescatistas para liberarlo en el bosque
El animal estaba en buen estado de salud, pero que no podía salir porque había quedado atrapado. Qué hacer si se encuentra un animal silvestre.
Un zorro aparecido repentinamente en el patio de una vivienda de Ostende, Pinamar y los dueños llamaron a rescatistas para liberarlo. Aunque estaba bien de salud, el animal había quedado prácticamente encerrado donde había muchos perros y niños. Por eso se decidió poner a resguardo a todos.
La Fundación Ecológica Pinamar informó que logró devolver con éxito a la naturaleza al ejemplar y publicó un video que muestra al animal moviéndose sin dificultades y retrata el momento exacto en que es devuelto al bosque.
En este procedimiento intervino el personal de la fundación, un etólogo especializado en el comportamiento animal y vecinos que colaboraron con elementos y ayuda para concretar la liberación del zorro en su ambiente natural.
Una vez revisado y descartado cualquier peligro para su salud, el zorro que permanecía en una jaula, fue llevado hacia la zona boscosa de Pinamar, y allí una persona procede a la apertura del habitáculo.
Seguidamente se observa al zorro que, primero, se desplaza rápidamente y, luego, aminora la velocidad y se pierde entre los pinos, en un día soleado que deja ver el color de su pelaje.
"Al observarlo, confirmamos que estaba sano, atento, activo y con perfecta movilidad", por lo que se decidió reubicarlo en el bosque.
Desde la ONG también aclararon que, ante la presencia de fauna silvestre, la mejor manera de protegerla es respetando su espacio y sus hábitos naturales. Esto implica no ofrecerles agua ni comida, mantener una distancia prudencial y evitar intervenir en sus rutinas.
"Es importante recordar que los zorros y otros animales silvestres cumplen un rol esencial en la naturaleza: son excelentes controladores de plagas, grandes dispersores de semillas y un eslabón clave para el equilibrio de nuestro ecosistema", concluyeron.
Qué hacer si se encuentra un animal silvestre
Cabe aclarar que existen algunas recomendaciones ante la presencia de fauna silvestre, y la sugerencia principal a la población es proteger al animal, respetando su espacio y sus hábitos naturales.
A continuación figura un serie de consejos útiles para manejarse en presencia de un animal que no está domesticado:
- No dejar agua ni comida de manera artificial.
- No dejar comida de mascotas en el exterior y bolsas de basura al alcance de fauna silvestre.
- Mantener siempre una distancia prudencial.
- Evitar intervenir innecesariamente en sus rutinas.
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