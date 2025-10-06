Javier Milei inicia semana clave para la campaña electoral: la agenda

Tras esto, Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que busca reforzar el respaldo político y destrabar el salvataje económico.

"La Banda Presidencial": Javier Milei ensayó para la presentación de su nuevo libro

A pesar de la crisis política y económica que atraviesa, el presidente Javier Milei se prepara para la presentación de su nuevo libro titulado "La construcción del milagro", que contará con un recital de su banda.

El espectáculo se realizará este lunes en el estadio de Villa Crespo y combinará política y música. Además del discurso principal, habrá una performance musical del propio mandatario junto a su banda, bautizada oportunamente "La Banda Presidencial", que se reunió a ensayar este sábado por la noche.

En este contexto, el ministro Federico Sturzenegger compartió en su cuenta de X una imagen del ensayo en la que se ve al presidente de espalda, con el micrófono; la diputada Lilia Lemoine, en coros; los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli. Esto fue replicado rápidamente replicado por Javier Milei, con la frase: "Vení, probá la banda…".

La banda del presidente

En cuanto al libro, y según trascendió, "La construcción del milagro" es un compendio de su pensamiento político y económico, en el que reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.

Lilia Lemoine mostró en redes sociales el regalo que le hizo Javier Milei

La diputada Lilia Lemoine publicó en su cuenta de X que recibió un ejemplar del nuevo libro del presidente Javier Milei, "La construcción del milagro", acompañado de una sentida dedicatoria.

"Ya tengo mi copia del nuevo libro de @JMilei, con super dedicatoria! El lunes tendré el honor de compartir el escenario con el mejor presidente del mundo, que además es una mezcla de Elvis con Wolverine… punk", escribió la legisladora, junto a fotos del regalo y del mensaje del mandatario, en la previa de la presentación.

Lilia Lemoine

Por su parte, Milei realizó un dedicatoria personalizada para su maquilladora personal: "Para la todo terreno, la maravillosa destructora de operetas, Lilia Lemoine, con el mayor de mis afectos. ¡Viva la Libertad, carajo!", expresó.