Javier Milei inicia semana clave para la campaña electoral: la agenda
Además de presentar su libro, el mandatario encabezará una serie de actos para acompañar a los candidatos de su partido.
A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei inicia una semana clave, en la que encabezará los próximos actos de campaña en distintas provincias para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza.
El lunes, el mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio de Villa Crespo e incluirá un discurso y una performance musical del mandatario junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
El martes visitará Mar del Plata para inaugurar una planta industrial junto al intendente Guillermo Montenegro. El jueves participará en un almuerzo de la Cámara de Comercio de San Rafael, en Mendoza, junto al gobernador Alfredo Cornejo y al ministro de Defensa Luis Petri. Luego se trasladará a Santa Cruz para acompañar al candidato Jairo Guzmán.
El viernes encabezará una actividad con YPF, y el sábado continuará la recorrida en Chaco y Corrientes, donde buscará respaldar a los candidatos libertarios Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Virginia Gallardo, entre otros.
Estas visitas se suman a las que ya realizó en Córdoba, Tierra del Fuego, Santa Fe y Paraná, consolidando su presencia en nueve distritos desde el inicio de la campaña.
Tras esto, Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro que busca reforzar el respaldo político y destrabar el salvataje económico.
"La Banda Presidencial": Javier Milei ensayó para la presentación de su nuevo libro
A pesar de la crisis política y económica que atraviesa, el presidente Javier Milei se prepara para la presentación de su nuevo libro titulado "La construcción del milagro", que contará con un recital de su banda.
El espectáculo se realizará este lunes en el estadio de Villa Crespo y combinará política y música. Además del discurso principal, habrá una performance musical del propio mandatario junto a su banda, bautizada oportunamente "La Banda Presidencial", que se reunió a ensayar este sábado por la noche.
En este contexto, el ministro Federico Sturzenegger compartió en su cuenta de X una imagen del ensayo en la que se ve al presidente de espalda, con el micrófono; la diputada Lilia Lemoine, en coros; los hermanos Bertie y Joaquín Benegas Lynch, Marcelo Duclos y su pareja Ana Tamagno, el abogado Fernando Mezzina, Hernán Scarfó y Mario Suli. Esto fue replicado rápidamente replicado por Javier Milei, con la frase: "Vení, probá la banda…".
En cuanto al libro, y según trascendió, "La construcción del milagro" es un compendio de su pensamiento político y económico, en el que reafirma su programa de ajuste fiscal, liberalización de mercados y reformas estructurales.
Lilia Lemoine mostró en redes sociales el regalo que le hizo Javier Milei
La diputada Lilia Lemoine publicó en su cuenta de X que recibió un ejemplar del nuevo libro del presidente Javier Milei, "La construcción del milagro", acompañado de una sentida dedicatoria.
"Ya tengo mi copia del nuevo libro de @JMilei, con super dedicatoria! El lunes tendré el honor de compartir el escenario con el mejor presidente del mundo, que además es una mezcla de Elvis con Wolverine… punk", escribió la legisladora, junto a fotos del regalo y del mensaje del mandatario, en la previa de la presentación.
Por su parte, Milei realizó un dedicatoria personalizada para su maquilladora personal: "Para la todo terreno, la maravillosa destructora de operetas, Lilia Lemoine, con el mayor de mis afectos. ¡Viva la Libertad, carajo!", expresó.
Te puede interesar
Dejá tu comentario