La decisión clave de Javier Milei sobre el futuro de Santiago Caputo en el Gobierno
El asesor, que no estampa su firma sobre las políticas que implementa, tiene un futuro promisorio dentro del Gobierno libertario, esperándose que el Presidente adopte una decisión clave sobre su condición laboral y política.
No hace mucho, Guillermo Francos exponía con toda crudeza una de las grandes internas en el gobierno de Javier Milei, cuando denunciaba la irresponsabilidad de Santiago Caputo a la hora de asumir con nombre, apellido y firma las decisiones que adopta el todopoderoso asesor presidencial.
Ante eventuales consecuencias futuras, el jefe de Gabinete apuntaba contra “dirigentes” libertarios con grandes responsabilidades políticas y gubernamentales que ni siquiera estampan su firma en las decisiones oficiales que toman a diario.
“El Presidente tendrá que analizar y resolver, ver qué rol juega cada uno. Hay actores del gabinete o del equipo de Gobierno que no están en el gabinete, que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”, decía Francos en directa alusión a Caputo que cumple tareas oficiales y oficiosas solo con un contrato de monotributista vinculándolo al Gobierno Nacional.
La decisión de Javier Milei sobre Santiago Caputo
Al parecer, Javier Milei tiene en mente hacer caso al jefe de Gabinete y blanquear al asesor después de la elección del 26 de octubre, sobre todo si las cuestiones electorales no salen como el libertario espera; es decir, si el electorado le da la espalda, sea rotunda o relativamente, como no alcanzar el modesto tercio que el Presidente tanto ansía.
Fue el amigable Esteban Trebucq quien le formuló la pregunta clave en medio de una conversación que también tuvo algún momento de tensión, cuando el periodista libertario se atrevió a hablar de "la gente que no puede esperar" los milagrosos resultados de un programa económico que naufraga.
No obstante, la tensión bajó de decibeles y el “Pelado” preguntó concretamente sobre la posibilidad de que Santiago Caputo tenga eventualmente una “función central en el gabinete”: “Absolutamente”, fue la lacónica y tajante respuesta presidencial.
Habrá que ver desde cuándo y desde dónde, aunque hay versiones oficiosas que apuntan al cargo que actualmente ocupa su némesis ministerial: el del mismísimo Guillermo Francos, quien dejaría el gabinete con más pena que gloria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario