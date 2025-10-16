La decisión clave de Javier Milei sobre el futuro de Santiago Caputo en el Gobierno

Fue el amigable Esteban Trebucq quien le formuló la pregunta clave en medio de una conversación que también tuvo algún momento de tensión, cuando el periodista libertario se atrevió a hablar de "la gente que no puede esperar" los milagrosos resultados de un programa económico que naufraga.

No obstante, la tensión bajó de decibeles y el “Pelado” preguntó concretamente sobre la posibilidad de que Santiago Caputo tenga eventualmente una “función central en el gabinete”: “Absolutamente”, fue la lacónica y tajante respuesta presidencial.

Habrá que ver desde cuándo y desde dónde, aunque hay versiones oficiosas que apuntan al cargo que actualmente ocupa su némesis ministerial: el del mismísimo Guillermo Francos, quien dejaría el gabinete con más pena que gloria.