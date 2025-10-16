Jorge Taiana volvió a desafiar a Diego Santilli para un debate público
El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria indicó que “propuse distintos debates en los lugares de trabajo de los afectados directos", pero su invitación fue rechazada por los libertarios.
Nuevamente, el candidato a primer diputado nacional de Fuerza Patria (FP) por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, desafió a un debate público a su homólogo de La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, como lo hiciera con anterioridad con Karen Reichardt luego de la defección del sospechado José Luis Espert.
Y, al parecer, hasta ahora no obtuvo respuesta positiva por parte del oficialismo libertario, acorralado entre la crisis económica, los acuciantes problemas financieros solo momentáneamente sorteados gracias a la intervención de Donald Trump y los escándalos que sacuden a sus candidatos.
“Hace más de 10 días invité a debatir primero a Diego Santilli y luego a Karen Reichardt cuando fue cabeza de lista, antes que la Libertad Avanza y el PRO lograran bajarla. Pero está claro que al ‘colorado’ que reemplazó al ‘pelado’ vinculado al narcotráfico no le convenía debatir sobre temas en los que legisló en contra de los intereses argentinos”, expresó en redes sociales el exministro.
En ese sentido, agregó que “propuse distintos debates en los lugares de trabajo de los afectados directos para que pudieran asistir y participar en los temas que los involucran y conciernen directamente. También planteé un debate del que pudieran participar la mayor cantidad de medios para garantizar la pluralidad en la cobertura”, pero solo recibió la negativa por parte de La Libertad Avanza.
Los temas para el debate propuestos por Jorge Taiana
La agenda para el debate propuesta por Taiana que “no fue aceptada” se vincula a “salud pública y políticas de cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado, a desarrollarse en el Hospital Garrahan”.
También “sobre educación, ciencia y tecnología” a desarrollarse “en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires”, y “un tercer debate sobre obra e inversión pública para el desarrollo a realizarse en los obradores abandonados en una de las tantas rutas nacionales”.
Otro tema propuesto por el candidato peronista es “sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales” que tendría lugar en la sede del Museo Malvinas, y por último “propuse un debate a desarrollarse en una de las tantas industrias nacionales en crisis para proponer políticas que mejoren el trabajo argentino, el consumo interno y la microeconomía”.
“Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en EEUU con su jefe Donald Trump. Para el próximo 26 de octubre la gente tiene claras las opciones”, concluye el texto de Jorge Taiana publicado en X y otras redes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario