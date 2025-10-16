Jorge Taiana volvió a desafiar a Diego Santilli para un debate público

La agenda para el debate propuesta por Taiana que “no fue aceptada” se vincula a “salud pública y políticas de cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado, a desarrollarse en el Hospital Garrahan”.

También “sobre educación, ciencia y tecnología” a desarrollarse “en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires”, y “un tercer debate sobre obra e inversión pública para el desarrollo a realizarse en los obradores abandonados en una de las tantas rutas nacionales”.

Otro tema propuesto por el candidato peronista es “sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales” que tendría lugar en la sede del Museo Malvinas, y por último “propuse un debate a desarrollarse en una de las tantas industrias nacionales en crisis para proponer políticas que mejoren el trabajo argentino, el consumo interno y la microeconomía”.

“Ustedes ya anticiparon el cierre de campaña en EEUU con su jefe Donald Trump. Para el próximo 26 de octubre la gente tiene claras las opciones”, concluye el texto de Jorge Taiana publicado en X y otras redes.