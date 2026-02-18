Aerolíneas Argentinas canceló más de 250 vuelos por el paro contra la Reforma Laboral
La jornada de protesta nacional de este 19 de febrero paralizará casi por completo la actividad aerocomercial en Argentina.
Aerolíneas Argentinas, LATAM y JetSMART confirmaron cancelaciones masivas debido a la adhesión de los gremios aeronáuticos y de rampa al paro general convocado por la CGT contra la Reforma Laboral, generando un impacto logístico sin precedentes en lo que va del año.
El conflicto gremial se trasladó a las pistas. Aerolíneas Argentinas lidera las cifras de afectación con la cancelación de 255 vuelos, lo que representa un golpe de USD 3 millones para las arcas de la compañía de bandera; mientras que el Gobierno ya adelantó que descontará el día a los empleados que se sumen a la medida.
Las empresas han activado protocolos de emergencia para intentar reubicar a los viajeros, aunque advierten que la normalización de la red llevará varios días.
- Aerolíneas Argentinas: Con 219 vuelos domésticos y 36 internacionales/regionales caídos, la empresa solicita revisar el mail de reserva o utilizar los canales de autogestión en su web y app.
- LATAM: La operación se ve alterada principalmente por la falta de servicio de rampa (Intercargo). Ofrecen cambios de fecha sin costo por un año o devolución total del ticket.
- JetSMART: Canceló la totalidad de su grilla (96 vuelos). Los 17.000 damnificados pueden reprogramar sin costo ni diferencia tarifaria para volar hasta el 15 de marzo de 2026.
Recomendaciones para los viajeros
Dada la magnitud del paro en este febrero de 2026, las autoridades aeroportuarias sugieren no concurrir a los aeropuertos si el vuelo figura como cancelado.
- Agencias de viaje: Si el pasaje se compró vía intermediarios, el reclamo debe iniciarse con ellos.
- Notificaciones: Estar atentos al spam o correo no deseado para actualizaciones de último momento.
- Servicios de rampa: Incluso las empresas que no adhieren directamente al paro podrían sufrir demoras por la falta de personal de carga y descarga de equipaje.
