Paro contra la Reforma Laboral: la decisión de Nicki Nicole sobre su show en el Teatro Colón

Nicki nicole anunció que el show en el teatro colon sera el 20 de febrero pic.twitter.com/TzFvdkU2QI — NickiNicolemx (@nickinicolemex) February 18, 2026

La palabra de Nicki Nicole tras la reprogramación de su show en el Teatro Colón

A través de sus redes sociales, Nicki Nicole se expresó sobre la reprogramación del show y apoyó las medidas que se tomaron.

"Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla", comenzó diciendo.

Y siguió: "Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece".

"Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo", cerró en el posteo que hizo en su cuenta de X, ex Twitter.