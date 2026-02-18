Paro contra la Reforma Laboral: la decisión de Nicki Nicole sobre su show en el Teatro Colón
La artista usó sus redes sociales para comunicar el cambio de fecha y se mostró a favor de la movilización.
Nicki Nicole iba a presentarse este jueves 19 de febrero en el Teatro Colón con un show Sinfónico. Sin embargo, el espectáculo tuvo que ser reprogramado debido al paro general en contra de la reforma laboral.
La artista usó sus redes sociales para comunicar la decisión a sus seguidores y se mostró a favor del reclamo que se hará en las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva fecha confirmada para la realización del espectáculo será el viernes 20 de febrero a las 20hs. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio.
Asimismo, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su dinero a través de https://soporte.enigmatickets.com/enviar-una-solicitud.
"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda generar, y agradecemos la comprensión del público. La artista, la producción y el Teatro Colón trabajan para garantizar que el espectáculo se realice en las mejores condiciones artísticas y técnicas", informaron también desde la productora del evento.
La palabra de Nicki Nicole tras la reprogramación de su show en el Teatro Colón
A través de sus redes sociales, Nicki Nicole se expresó sobre la reprogramación del show y apoyó las medidas que se tomaron.
"Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarla", comenzó diciendo.
Y siguió: "Pero mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este. Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece".
"Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo", cerró en el posteo que hizo en su cuenta de X, ex Twitter.
