Diputados dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil y al acuerdo Mercosur-UE

EN VIVO
-
01:20
Hacia la medianoche, Diputados dio media sanción al acuerdo Mercosur-UE
-
12 de febrero | 19:55
El Gobierno celebró la media sanción en Diputados a la baja de la edad de imputabilidad
-
12 de febrero | 19:54
La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de imputabilidad en Diputados
-
12 de febrero | 19:30
Se aprobó la ley de Reforma Penal Juvenil
-
12 de febrero | 11:35
Comenzó el debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados
-
12 de febrero | 11:17
Seguí en vivo el debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados
-
12 de febrero | 10:55
Edad de imputabilidad penal: qué se discute en Argentina y por qué volvió al centro del debate
-
12 de febrero | 10:54
El acuerdo Mercosur - Unión Europea fue ingresado a Diputados: cómo será su tratamiento
La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este jueves desde las 11 de la mañana, para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, que obtuvo media sanción; y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que también fue aprobado.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y logró la media sanción en la Reforma Penal Juvenil. Lo hizo con 149 votos a favor y 100 en contra.
El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. "Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía", aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.
Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostenía la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.
Acuerdo Mercosur-UE: ratificación y señales al exterior
En paralelo, la Cámara Baja ratificó también el acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación, con 203 afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Ahora, pasa a manos del Senado, donde el Gobierno buscará que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.
“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, había publicado en X el canciller Pablo Quirno previo al debate en la Cámara baja.
El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.
El minuto a minuto del debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados
