Diputados dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil y al acuerdo Mercosur-UE

En una extensa jornada que concluyó a la medianoche, el gobierno de Javier Milei dio otros dos pasos importantes hacia sus objetivos.

La Cámara de Diputados comenzó a sesionar este jueves desde las 11 de la mañana, para tratar dos proyectos clave del Gobierno: la baja en la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años, que obtuvo media sanción; y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que también fue aprobado.

El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en comisiones y logró la media sanción en la Reforma Penal Juvenil. Lo hizo con 149 votos a favor y 100 en contra.

El proyecto mayoritario alcanzó 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos en disidencia). Propone actividades educativas, recreativas y deportivas, además de atención médica y de contención por adicciones. En ese marco, determina informes trimestrales de las autoridades pertinentes y establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.

diputados

Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. "Nada de lo presupuestario sale si no tiene el aval del Ministerio de Economía", aseguró a este medio uno de los negociadores oficialistas del Régimen Penal Juvenil.

Por otro lado, Unión por la Patria presentó dos dictámenes (uno que sostenía la actual edad de imputabilidad y otro del sector massista que la baja a 14 años); la conducción de Provincias Unidas tuvo su propio proyecto (también reduce a 14); y dos iniciativas de rechazo: una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega.

Acuerdo Mercosur-UE: ratificación y señales al exterior

En paralelo, la Cámara Baja ratificó también el acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación, con 203 afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Ahora, pasa a manos del Senado, donde el Gobierno buscará que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.

“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, había publicado en X el canciller Pablo Quirno previo al debate en la Cámara baja.

El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.

Hacia la medianoche, Diputados dio media sanción al acuerdo Mercosur-UE

Embed - VOTACIÓN: ACUERDO MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA - En general y particular - Sesión 12-02-2026
El Gobierno celebró la media sanción en Diputados a la baja de la edad de imputabilidad

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción en general al proyecto de Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el gobierno de Javier Milei festejó en redes sociales una nueva victoria en el Congreso: "La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años".

En este sentido, remarcó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", argumentando que "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado". Y añadió: "Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".

La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de imputabilidad en Diputados

La madre de Jeremías Monzón, Romina, asistió este jueves a la Cámara de Diputados para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad propuesto por el Gobierno Nacional, que impulsa el proyecto para cambiar la edad de 16 a 14 años

Junto con otros familiares de víctimas de asesinatos cometidos por menores, la mujer dijo que “lamentablemente estoy de luto... Hace menos de dos meses asesinaron a mi hijo y dos de los tres menores están en libertad”.

Sobre el proyecto oficial al que manifestó su apoyo, advirtió que, de aprobarse, no se hará justicia por su hijo “porque esta ley no es retroactiva”. No obstante, sostuvo que “esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”.

“Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, añadió en medio del comprensible dolor.

Se aprobó la ley de Reforma Penal Juvenil

Obtuvo media sanción en Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra.

reforma penal juvenil votación
Comenzó el debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados

Seguí en vivo el debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados

Edad de imputabilidad penal: qué se discute en Argentina y por qué volvió al centro del debate

El Congreso debatirá en febrero de 2026 la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad y redefinir el sistema de responsabilidad penal adolescente.

El acuerdo Mercosur - Unión Europea fue ingresado a Diputados: cómo será su tratamiento

A pesar de que su puesta en marcha efectiva está en manos de la justicia europea, tras no ser ratificado por el Parlamento de ese continente, el Ejecutivo ya envió el tratado al Congreso, donde tendrá su particular derrotero.

