Diputados dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil y al acuerdo Mercosur-UE

Acuerdo Mercosur-UE: ratificación y señales al exterior

En paralelo, la Cámara Baja ratificó también el acuerdo entre el Mercosur y la UE, firmado el 17 de enero y enviado al Congreso para su aprobación, con 203 afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Ahora, pasa a manos del Senado, donde el Gobierno buscará que la Argentina sea el primer país del bloque en avalarlo.

“Firmamos el Acuerdo Mercosur-UE el 17 de enero. Argentina se comprometió a presentar el acuerdo para aprobarlo en extraordinarias. Hoy tenemos dictamen de mayoría en Diputados. Mañana al recinto. La Argentina será próspera”, había publicado en X el canciller Pablo Quirno previo al debate en la Cámara baja.

El oficialismo aseguró que cuenta con respaldo de aliados provinciales y sectores dialoguistas para aprobar la ratificación. El envío del texto al Congreso se demoró por dificultades en la traducción en Paraguay y fue recibido esta semana en la Cámara Baja.

El minuto a minuto del debate del acuerdo Mercosur-UE y Régimen Penal Juvenil en Diputados

Live Blog Post El Gobierno celebró la media sanción en Diputados a la baja de la edad de imputabilidad Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción en general al proyecto de Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el gobierno de Javier Milei festejó en redes sociales una nueva victoria en el Congreso: "La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años". En este sentido, remarcó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", argumentando que "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado". Y añadió: "Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe". Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de imputabilidad en Diputados La madre de Jeremías Monzón, Romina, asistió este jueves a la Cámara de Diputados para presenciar el debate por la baja de la edad de imputabilidad propuesto por el Gobierno Nacional, que impulsa el proyecto para cambiar la edad de 16 a 14 años Junto con otros familiares de víctimas de asesinatos cometidos por menores, la mujer dijo que “lamentablemente estoy de luto... Hace menos de dos meses asesinaron a mi hijo y dos de los tres menores están en libertad”. Sobre el proyecto oficial al que manifestó su apoyo, advirtió que, de aprobarse, no se hará justicia por su hijo “porque esta ley no es retroactiva”. No obstante, sostuvo que “esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”. “Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, añadió en medio del comprensible dolor. Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post Se aprobó la ley de Reforma Penal Juvenil Obtuvo media sanción en Diputados, con 149 votos a favor y 100 en contra. reforma penal juvenil votación

