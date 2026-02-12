El Gobierno celebró la media sanción en Diputados a la baja de la edad de imputabilidad: "Fin de la impunidad"
A través de un comunicado en redes sociales, la gestión dirigida por Javier Milei agradeció "a los diputados que dieron una respuesta clara" a esta situación.
Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción en general al proyecto de Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el gobierno de Javier Milei festejó en redes sociales una nueva victoria en el Congreso: "La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años".
En este sentido, remarcó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", argumentando que "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado". Y añadió: "Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".
"Este proyecto pone fin a esa distorsión. Establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas", agregó.
Por ello, el presidente Javier Milei agradeció "a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad".
"El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad. Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas", concluye el comunicado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario