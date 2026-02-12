El Gobierno celebró la media sanción en Diputados a la baja de la edad de imputabilidad: "Fin de la impunidad"

En este sentido, remarcó que "durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión", argumentando que "se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado". Y añadió: "Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".