La madre de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de imputabilidad en Diputados

En su momento, los investigadores aseguraron que el adolescente de 15 años tenía más de 20 puñaladas y las heridas eran compatibles con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Finalmente se determinó que los autores materiales del aberrante crimen habían sido dos adolescentes de 15 y 14 años. La novia de Jeremías, identificada como Milagros A., de 16 años, también quedó señalada como principal sospechosa luego de que los investigadores descubrieran ella lo engañó para citarlo en el galpón donde fue torturado y asesinado.

Milagros permanece alojada en un instituto de menores, mientras que los otros dos adolescentes que participaron del ataque fueron restituidos a sus familias por ser considerados no punibles. Posteriormente se confirmó la detención de la madre de la joven de 16 años, señalada como la presunta autora intelectual del hecho.

"Se jactaron y disfrutaron de matarlo, no se arrepienten y día a día muestran más signos de disfrute y violencia. Es imposible estar en paz sabiendo que existen personas así", remarcaba poco después de las detenciones la madre de la víctima, Romina.