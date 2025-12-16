Diputados firmó en tiempo récord el dictamen para debatir el Presupuesto 2026, el primero en la era Milei

Mientras tanto, los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un dictamen propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas que surgió del interbloque Unidos.

La particularidad del proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría es que el Gobierno lo corrigió a último momento para derogar las leyes de presupuesto universitario y de emergencia pediátrica, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.