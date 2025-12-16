Diputados firmó en tiempo récord el dictamen para debatir el Presupuesto 2026, el primero en la era Milei
Hace dos años que Javier Milei gobierna con la discrecionalidad que le permite la falta de una Ley de Presupuesto, pero para 2026 presentó un proyecto propio.
El oficialismo logró en tiempo récord este martes la firma del dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para el el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026, la primera que presentó el presidente Javier Milei en sus más de dos años de mandato.
Con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para este miércoles, el bloque liderado por el cordobés Gabriel Bornoroni logró el dictamen express en la comisión presidida por otra luminaria libertaria, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el titular de la bancada de La Libertad Avanza en Diputados, que ahora tiene entre sus filas a más de 90 legisladores recién asumidos.
Bornoroni aseguró además que el proyecto de Javier Milei para este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población. “Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.
“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió el cordobés tras lograr las adhesiones de diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, que juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría.
Mientras tanto, los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un dictamen propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas que surgió del interbloque Unidos.
La particularidad del proyecto que obtuvo el dictamen de mayoría es que el Gobierno lo corrigió a último momento para derogar las leyes de presupuesto universitario y de emergencia pediátrica, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.
