Sesiones extraordinarias: el oficialismo convocó a tratar el Presupuesto 2026 este miércoles en Diputados

En ese camino en Casa Rosada ya trazaron la hoja de ruta que guiará el trabajo en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias: primero está la aprobación del Presupuesto 2026, que sería el primero en el mandato de Javier Milei, lo que pondría fin a la discrecionalidad a la hora de disponer de partidas presupuestarias.

La primera convocatoria a sesiones extraordinarias será entre el 10 y 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta fines de febrero tal como viene ocurriendo en los últimos años. Por de pronto, el gobierno libertario busca subir el umbral a partir del cual se investiga un posible fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.

En una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar, desde los primeros días del próximo año, en el debate y aprobación de las tres reformas de segunda generación en las que trabaja por estos días: la reforma tributaria; la flexibilización laboral y la reforma previsional.