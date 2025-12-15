Sesiones extraordinarias: el oficialismo convocó a tratar el Presupuesto 2026 este miércoles en Diputados
Además del Presupuesto se debatirán este miércoles los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco regulatorio para la estabilidad monetaria.
La Libertad Avanza (LLA) mantiene viva su agenda para las sesiones extraordinarias del Congreso, ahora con la convocatoria para tratar este miércoles en Diputados los proyectos de Presupuesto 2026, de Inocencia Fiscal y del marco regulatorio para lograr la estabilidad monetaria.
Será la primera sesión del período extraordinario en la Cámara de Diputados, que tendrá como tema central el proyecto de Presupuesto 2026.
El oficialismo decidió convocar a esa sesión ya con la meta fija de lograr la media sanción del Presupuesto 2026 durante la madrugada del jueves, y luego dejar en manos del Senado la votación final.
Fuentes legislativas confirmaron el plan de acción y que el oficialismo quiere tratar también los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas publicas y la estabilidad del valor de la moneda.
Todavía no está todo dicho
Con el espaldarazo que significó el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, el gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar, una vez consumada la renovación de la composición del Congreso, en lo que denomina "reformas de segunda generación".
En ese camino en Casa Rosada ya trazaron la hoja de ruta que guiará el trabajo en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias: primero está la aprobación del Presupuesto 2026, que sería el primero en el mandato de Javier Milei, lo que pondría fin a la discrecionalidad a la hora de disponer de partidas presupuestarias.
La primera convocatoria a sesiones extraordinarias será entre el 10 y 31 de diciembre, con la posibilidad de extenderlas hasta fines de febrero tal como viene ocurriendo en los últimos años. Por de pronto, el gobierno libertario busca subir el umbral a partir del cual se investiga un posible fraude fiscal, reducir los plazos de prescripción tributaria y crear el régimen de declaración jurada de Ganancias, entre otros puntos.
En una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar, desde los primeros días del próximo año, en el debate y aprobación de las tres reformas de segunda generación en las que trabaja por estos días: la reforma tributaria; la flexibilización laboral y la reforma previsional.
