Discapacidad y Garrahan se unieron en un abrazo a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de las Emergencias
El colectivo de discapacidad y los trabajadores del Hospital realizaron una nueva concentración este miércoles para exigir la inclusión de partidas en el Presupuesto 2026.
La discapacidad y el Hospital Garrahan se unieron este miércoles en la Plaza de Mayo para exigir la inclusión en el Presupuesto 2026 de las partidas que permitan aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica, aprobadas por el Congreso pero aún ignoradas por el Gobierno.
"Rechazamos el vaciamiento, las falsas acusaciones y los sumarios injustos a trabajadores que defienden derechos. Seguimos en emergencia y no vamos a resignarnos", indicaron desde el Foro Permanente Discapacidad.
Bajo la consigna "Iluminemos un 2026 sin emergencias", el colectivo de discapacidad y los trabajadores del Hospital Garrahan se unieron para exigirle al Gobierno de Javier Milei la aplicación urgente de las leyes y pedir "por un 2026 sin emergencias".
"Porque no son privilegios: son derechos. Porque el sistema está en colapso y las leyes votadas no se aplican. Porque no podemos bajar los brazos", lamentaron desde el FORO.
La jornada incluyó un abrazo en Plaza de Mayo y un posterior encendido de velas. También se leyó un documento, recordando los reclamos al Gobierno, al que acusaron de "denunciar falsamente 'irregularidades' en la entrega de pensiones para personas con discapacidad" y "tergiversar la información sobre la composición de la planta del hospital destinada a la asistencia".
"Obviamente, todo esto se realizó como parte de una campaña destinada a desacreditar ante la sociedad los reclamos a favor de los titulares de pensiones, los beneficiarios de prestaciones y el equipo de salud de ese prestigioso hospital pediátrico, justificando de este modo un ajuste presupuestario sobre áreas que afectan a los más vulnerables", sentenciaron.
Consideraron que "no hay razones 'fiscales' o 'macroeconómicas' que justifiquen la postergación de quienes más lo necesitan", e insistieron: "No hay razones para cercenar derechos. No pueden ser prioridades la SIDE, aviones obsoletos o las grandes cerealeras del campo, que no paran de recibir beneficios fiscales por parte del Estado, mientras la discapacidad y el hospital de las infancias más importante de Sudamérica luchan por sobrevivir. ¡No es este el modelo de país que queremos!".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario