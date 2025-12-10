Discapacidad y Garrahan se unieron en un abrazo a Plaza de Mayo para exigir la aplicación de las Emergencias

"Obviamente, todo esto se realizó como parte de una campaña destinada a desacreditar ante la sociedad los reclamos a favor de los titulares de pensiones, los beneficiarios de prestaciones y el equipo de salud de ese prestigioso hospital pediátrico, justificando de este modo un ajuste presupuestario sobre áreas que afectan a los más vulnerables", sentenciaron.

Consideraron que "no hay razones 'fiscales' o 'macroeconómicas' que justifiquen la postergación de quienes más lo necesitan", e insistieron: "No hay razones para cercenar derechos. No pueden ser prioridades la SIDE, aviones obsoletos o las grandes cerealeras del campo, que no paran de recibir beneficios fiscales por parte del Estado, mientras la discapacidad y el hospital de las infancias más importante de Sudamérica luchan por sobrevivir. ¡No es este el modelo de país que queremos!".