Diputados: el Presupuesto 2026 avanzó en comisión y el oficialismo busca tratarlo esta semana
El dictamen del Gobierno obtuvo mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, mientras Unión por la Patria presentó un texto alternativo.
El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría y apunta a llevar el proyecto al recinto este miércoles.
El dictamen del Poder Ejecutivo reunió 28 firmas, correspondientes a legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, con seis firmas en disidencia. Además, se presentaron dos dictámenes de minoría: uno con 18 firmas del bloque Unión por la Patria y otro con tres adhesiones del interbloque Provincias Unidas.
En paralelo, la comisión también avanzó con el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer un marco jurídico e institucional permanente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad de la moneda. En este caso, se alcanzó un dictamen con 28 firmas, cuatro de ellas en disidencia, mientras que Unión por la Patria volvió a presentar un dictamen propio.
Asimismo, el proyecto de Inocencia Fiscal obtuvo dictamen con 44 firmas.
Durante el debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, destacó que el proyecto de Presupuesto enviado por el presidente Javier Milei tiene como eje central el equilibrio fiscal, al que definió como una deuda histórica del país. "Este cambio estructural implica gastar solo lo que ingresa y no comprometer recursos que no existen. Eso es lo que le da previsibilidad a los argentinos", sostuvo.
En ese sentido, Bornoroni afirmó que un presupuesto equilibrado permitirá "una vida ordenada" y remarcó que se trata de una obligación que el Congreso debió haber garantizado a lo largo de su historia. Además, aseguró que la aprobación del Presupuesto 2026 será una señal hacia el exterior: "Vamos a mostrarle al mundo que somos un país serio, con un presupuesto claro y ejecutado de manera equilibrada, en beneficio de todos los argentinos".
El dictamen oficial establece como uno de sus ejes una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario. Para el ejercicio 2026, proyecta un superávit financiero estimado en $2.734.029.655.055, con gastos corrientes y de capital que alcanzarían los $148.069.293.526.549.
Desde la oposición, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó duramente la iniciativa oficial y aseguró que "hace falta otro presupuesto". Al presentar el dictamen del kirchnerismo, explicó que propone una reformulación integral de la ley, con el objetivo de garantizar el financiamiento universitario y los fondos necesarios para la Emergencia en Discapacidad, la Emergencia en Pediatría y el funcionamiento del Hospital Garrahan.
También señaló que su espacio busca asegurar el cumplimiento de la ley de educación técnica, un sendero creciente de inversiones en ciencia y tecnología, el fondo nacional para la defensa, la continuidad del régimen de zona fría para el consumo de gas y la automaticidad de las asignaciones familiares.
Además, acusó al Gobierno de haber evitado deliberadamente la aprobación de los presupuestos de 2024 y 2025 para administrar el Estado con la ley de 2023, cuyos montos están desactualizados. "La Argentina no tuvo presupuesto durante dos años por voluntad de Milei", afirmó.
En la misma línea, el diputado Itai Hagman criticó que el proyecto impulsado por La Libertad Avanza prioriza el pago a los acreedores. "El único gasto garantizado es el de la deuda", sostuvo, y advirtió que la iniciativa consolida un esquema de ajuste permanente que no asegura estabilidad económica y genera un costo productivo y social "inaceptable". Por ese motivo, ratificó el rechazo del bloque y la presentación de un dictamen alternativo.
