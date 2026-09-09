Diputados: la oposición logró aprobar su plan de trabajo sobre emergencia en Discapacidad y morosidad

Como primera medida, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores lograron el quórum para la sesión especial de este miércoles.

Los legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR entraron al recinto con la presencia de 130 integrantes de la oposición ya en funciones.

Luego se cerró en la reunión de Labor Parlamentaria el acuerdo transversal para votar los emplazamientos de comisiones.

Sin embargo, el acuerdo fue parcial ya que fuentes de La Libertad Avanza aclararon que "se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos".

El oficialismo tiene peso en las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, por lo que La Libertad Avanza "controlará los dictámenes", aseguraron.

Por caso, las fuentes consultadas por NA señalaron que "la emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente", aunque el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad", alertó, además de citar al exjefe de Gabinete Manuel Adorni cuando dijo en abril de este año que el Gobierno de Javier Milei mantenía una deuda con los prestadores de casi $70.000 millones.