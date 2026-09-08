Diputados: la oposición tendría asegurado el quórum para sesionar por discapacidad y endeudamiento familiar
En un nuevo revés para el oficialismo que pretendía frenar el debate, bloques opositores superarían el mínimo de 119 voluntades para sesionar sin dificultades.
La oposición tendría asegurado el quórum para la sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, donde serán dos los temas clave a tratar: el alivio para las personas y familias endeudas que entraron en mora con entidades financieros y aplicaciones, y la prórroga a la emergencia en discapacidad.
Además de los bloques opositores más duros, como el peronista y la izquierda, la sesión cuenta con el respaldo de otros que en muchas ocasiones se mostraron dialoguistas con el Gobierno, lo que refleja otro revés legislativo para el oficialismo.
A los 93 diputados de Unión por la Patria y los cuatro del Frente de Izquierda, se suman los dos de Encuentro Federal, otros dos de la Coalición Cívica y monobloques como los de Natalia de la Sota, Marcela Pagano y Jorge Fernández.
Para alcanzar el piso de 129 diputados para iniciar la sesión, también se sumarán en el recinto la amplia mayoría de los 18 integrantes de Provincias Unidas, al igual que los ocho diputados de Argentina Federal, los tres de Elijo Catamarca, los tres tucumanos de Independencia, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, Karina Maureira de La Neuquinidad, Eduardo Falcone del MID y el larretista Álvaro González (PRO).
De manera que, en el caso de los proyectos sobre Discapacidad, se emplazará a la comisión homónima, que será cabecera del debate, y a la de Presupuesto y Hacienda, y en cuanto a los proyectos sobre endeudamiento familiar, se hará lo propio a la comisión de Finanzas, que será cabecera del debate, y a la de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Hugo Yasky.
Con ese esquema definido, la oposición le exigirá al presidente de la cámara baja, Martín Menem, que unifique los giros de comisión de los proyectos que serán parte del repertorio de la sesión que, de no mediar imprevistos, se desarrollará desde el mediodía.
“Vamos a sesionar para que el Congreso recupere su función y avance en una solución para las millones de familias endeudadas y se prorrogue la emergencia en discapacidad que lamentablemente el gobierno no cumple”, dijo al respecto al diputado Itaí Hagman (Fuerza Patria).
Denunció además que “La Libertad Avanza quiere convertir nuestro poder legislativo en una escribanía para hacer leyes para los ricos, el poder económico y los que quieren saquear nuestros recursos”, por lo cual “la sesión de mañana es clave para instalar otra agenda, la de la mayoría del pueblo argentino que hoy está sufriendo”.
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