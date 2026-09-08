Diputados: la oposición tendría asegurado el quórum para sesionar por discapacidad y endeudamiento familiar

Con ese esquema definido, la oposición le exigirá al presidente de la cámara baja, Martín Menem, que unifique los giros de comisión de los proyectos que serán parte del repertorio de la sesión que, de no mediar imprevistos, se desarrollará desde el mediodía.

“Vamos a sesionar para que el Congreso recupere su función y avance en una solución para las millones de familias endeudadas y se prorrogue la emergencia en discapacidad que lamentablemente el gobierno no cumple”, dijo al respecto al diputado Itaí Hagman (Fuerza Patria).

Denunció además que “La Libertad Avanza quiere convertir nuestro poder legislativo en una escribanía para hacer leyes para los ricos, el poder económico y los que quieren saquear nuestros recursos”, por lo cual “la sesión de mañana es clave para instalar otra agenda, la de la mayoría del pueblo argentino que hoy está sufriendo”.