Ángel Di María habló en conferencia de prensa: "Me quieren retirar pero no va a pasar"
"Fideo" brindó una conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Newell's en el clasico rosarino y despejó todas las dudas sobre su futuro.
Luego del vibrante empate 1-1 en el clásico frente a Newell's Old Boys, el plantel de Rosario Central retornó al trabajo por la mañana en el complejo deportivo de Arroyo Seco. En ese escenario, Ángel Di María tomó la palabra en una conferencia de prensa convocada por iniciativa propia para ponerle el pecho a los rumores mediáticos que circulaban sobre su continuidad y fijar postura sobre el presente institucional del club.
El campeón del mundo fue contundente desde el inicio de su exposición para despejar cualquier tipo de especulación sobre su carrera profesional. "Quise hacer esta conferencia y ya me quieren retirar", soltó con ironía ante los periodistas presentes. El atacante de 38 años dejó en claro que su motivación sigue intacta y remarcó la exigencia del medio local, subrayando la felicidad que siente al vestir nuevamente la camiseta del Canalla en una competencia de alto nivel.
Ángel Di María habló en conferencia de prensa: "Me quieren retirar pero no va a pasar"
En ese sentido, Di María valoró la competitividad de la Liga Profesional y resaltó la trascendencia que sigue teniendo en la escena internacional. Para graficar la vigencia del certamen argentino, el Fideo recordó las exigencias del público y la prensa que se mantuvieron vivas hasta la última cita continental. "Estoy feliz en el fútbol argentino. Es una liga muy competitiva; me pedían para el Mundial y eso demuestra lo que es", argumentó para poner en dimensión el nivel del torneo.
Por otra parte, el referente del equipo conducido por Ariel Holan se cruzó con cierto sector del periodismo al analizar la atmósfera que rodea a la institución de Arroyito. "Rosario Central está muy bien, ganando títulos y creciendo cada vez más, y parece que quieren hacer ver otra cosa. La prensa lleva a que todo esto se vaya para otro lado. Estamos muy tranquilos y con mucha felicidad", afirmó para respaldar el trabajo que viene realizando la comisión directiva y el cuerpo técnico.
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