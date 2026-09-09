Ángel Di María habló en conferencia de prensa: "Me quieren retirar pero no va a pasar"

"ME QUIEREN RETIRAR. NO, EN ESTE MOMENTO NO", dijo Ángel Di María en el comienzo de su conferencia de prensa desde Rosario y agregó: "ESTOY FELIZ, DISFRUTANDO DEL FÚTBOL ARGENTINO". pic.twitter.com/oxuqO4YXEN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026

En ese sentido, Di María valoró la competitividad de la Liga Profesional y resaltó la trascendencia que sigue teniendo en la escena internacional. Para graficar la vigencia del certamen argentino, el Fideo recordó las exigencias del público y la prensa que se mantuvieron vivas hasta la última cita continental. "Estoy feliz en el fútbol argentino. Es una liga muy competitiva; me pedían para el Mundial y eso demuestra lo que es", argumentó para poner en dimensión el nivel del torneo.