El Gobierno avanza con el proyecto para endurecer las sanciones por Malvinas

El proyecto sobre Malvinas y las nuevas sanciones a empresas

Pablo Quirno y Carlos Presti detallaron los avances vinculados con la iniciativa sobre soberanía nacional y otros proyectos relacionados con la cuestión Malvinas.

En este contexto, el ministro de Defensa presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego. Junto al canciller, visitará la provincia este viernes para recorrer la zona donde estará ubicado el obrador y avanzar con la obra.

Asimismo, se adelantó que, luego de las primeras 45 empresas notificadas durante el último fin de semana, nuevas compañías internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas.

El anuncio se confirmó horas más tarde, cuando la Oficina del Presidente informó que se dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N°26.659.

En un giro inesperado, la cuestión Malvinas se convirtió en uno de los principales ejes de la agenda política del Gobierno tras el anuncio de Javier Milei de retomar las sanciones que la misma administración libertaria había dejado de aplicar.