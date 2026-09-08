El Gobierno avanza con el proyecto para endurecer las sanciones por Malvinas
La mesa política se reunió en Casa Rosada para definir los detalles de la iniciativa que el Ejecutivo busca enviar al Congreso antes del viernes.
La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para avanzar en los detalles del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso, con la causa Malvinas como uno de los principales temas de la agenda.
Con Karina Milei al frente, el encuentro comenzó a las 13 en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Durante más de dos horas, los funcionarios analizaron los detalles de la iniciativa junto al canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
Según informaron, durante la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Javier Milei el lunes se definió que la iniciativa, que continúa en etapa de elaboración, ingrese a más tardar este viernes por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayor respaldo de sus aliados.
El proyecto está en manos de la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzábal, y buscará profundizar y endurecer las sanciones contra las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, entre otros puntos.
También participaron de la reunión el vicejefe de Gabinete de Interior, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
El proyecto sobre Malvinas y las nuevas sanciones a empresas
Pablo Quirno y Carlos Presti detallaron los avances vinculados con la iniciativa sobre soberanía nacional y otros proyectos relacionados con la cuestión Malvinas.
En este contexto, el ministro de Defensa presentó el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que se desarrollará en Tierra del Fuego. Junto al canciller, visitará la provincia este viernes para recorrer la zona donde estará ubicado el obrador y avanzar con la obra.
Asimismo, se adelantó que, luego de las primeras 45 empresas notificadas durante el último fin de semana, nuevas compañías internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas.
El anuncio se confirmó horas más tarde, cuando la Oficina del Presidente informó que se dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos que habrían violado las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N°26.659.
En un giro inesperado, la cuestión Malvinas se convirtió en uno de los principales ejes de la agenda política del Gobierno tras el anuncio de Javier Milei de retomar las sanciones que la misma administración libertaria había dejado de aplicar.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario