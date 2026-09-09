Santiago Bausili defendió la administración de las reservas de oro: "Las auditorías no tuvieron observaciones"
El titular del Banco Central quiso librar de suspicacias al proyecto oficialista para la reforma de la Carta Orgánica de la institución.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participó este miércoles del plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad financiera, y aclaró puntos de la iniciativa que se prestaban a equívocos, "indirectamente", como el tema de las reservas en oro.
"Hubo bastantes preguntas sobre el oro, que no es tema de esta comisión. Indirectamente hay un vínculo que están tratando de construir en el artículo 33, pero lo voy a tocar igual el tema del oro para que se queden tranquilos", sentenció el titular del Banco Central, quien estuvo acompañado por su vicepresidente, Vladimir Werning.
Bausili explicó que los movimientos de la entidad están "registrados", y que la posición de oro pasa por una auditoría interna del Banco Central además de una auditoría externa -que hasta la fecha está a cargo de la firma Price Waterhouse- y por las autoridades de la Auditoría General de la Nación.
"Las tres entidades completaron sin observaciones la auditoría del año 23, del 24 y del 25", remarcó el funcionario de Javier Milei en el Senado.
Además, Santiago Bausili recordó que "en la página del Banco Central están todos los estados financieros" de la entidad, así como los resultados de las auditorías, al igual que como ocurre en el archivo público de la AGN.
En el artículo 33 del proyecto oficialista consta la intención del Gobierno de Javier Milei de lograr que los bienes que integran las reservas sean inembargables y que la entidad tenga la libertad de mantenerlos en depósitos en el exterior, en oro o activos financieros.
La nueva legislación contemplaría que el Banco Central "podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos [...] pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central".
Santiago Bausili se tomó el tiempo de señalar que "hay cierta información que se resguarda del mercado", en referencia a los movimientos del Banco Central, y señaló que "cuando un participante del mercado financiero, en particular uno relevante como el Banco Central, expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes financieros a operar en contra de esos intereses".
El titular del Banco Central confirmó que parte de las reservas en oro se encuentran en las bóvedas de la entidad y la otra está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), en Suiza, y que "todos los movimientos del oro están documentados y están registrados".
Esos registros, por ejemplo, incluyen la operación de 2024 en la que el Banco Central aprovechó "que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro", y que "en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos".
"Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico convertir esos oros", señaló Santiago Bausili en referencia a la operación por la que el país se desprendió de reservas en oro físico que estaba en lingotes "viejos", cuyo costo de comercialización era más alto que en otras circunstancias.
Tras la participación de Bausili y Werning se procedió a dar circulación al proyecto para la firma de los presentes.
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