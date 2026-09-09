Santiago Bausili defendió la administración de las reservas de oro: "Las auditorías no tuvieron observaciones"

En el artículo 33 del proyecto oficialista consta la intención del Gobierno de Javier Milei de lograr que los bienes que integran las reservas sean inembargables y que la entidad tenga la libertad de mantenerlos en depósitos en el exterior, en oro o activos financieros.

La nueva legislación contemplaría que el Banco Central "podrá mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos [...] pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central".

Santiago Bausili se tomó el tiempo de señalar que "hay cierta información que se resguarda del mercado", en referencia a los movimientos del Banco Central, y señaló que "cuando un participante del mercado financiero, en particular uno relevante como el Banco Central, expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes financieros a operar en contra de esos intereses".

El titular del Banco Central confirmó que parte de las reservas en oro se encuentran en las bóvedas de la entidad y la otra está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), en Suiza, y que "todos los movimientos del oro están documentados y están registrados".

Esos registros, por ejemplo, incluyen la operación de 2024 en la que el Banco Central aprovechó "que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro", y que "en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos".

"Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico convertir esos oros", señaló Santiago Bausili en referencia a la operación por la que el país se desprendió de reservas en oro físico que estaba en lingotes "viejos", cuyo costo de comercialización era más alto que en otras circunstancias.

Tras la participación de Bausili y Werning se procedió a dar circulación al proyecto para la firma de los presentes.