Diputados: se aprobó acortar el debate de la Reforma Laboral y Unión por la Patria puso el grito en el cielo

El plan del oficialismo no había recibido el apoyo necesario en la Comisión de Labor Parlamentaria antes de la sesión, pero a mano alzada y sobre la marcha recibió el visto bueno en el recinto con 107 votos positivos y 136 negativos.

Pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se manifestó “absolutamente en desacuerdo con el esquema de la sesión" planteado por La Libertad Avanza y, de paso, se pronunció en contra de la "nueva alianza antiderechos de los trabajadores y trabajadoras que se está conformando en la Cámara".

Martínez ironizó que desde el oficialismo "han ofrecido distintos pack" para estructurar el modo en que piensan aprobar la Reforma Laboral, y anumeró: "Un pack quórum, das quórum, te levantás y te vas; el pack quórum votación en general y después te hacés la crítica en la votación individual; pack me opongo en general y después voto los artículos en general".

Se espera que durante la tarde se intercalen las cuestiones de privilegio y los homenajes previstos.