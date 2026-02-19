Diputados: se aprobó acortar el debate de la Reforma Laboral y Unión por la Patria puso el grito en el cielo
La oposición protestó en el recinto luego de que se lograra el quórum. "Han ofrecido distintos packs", ironizó Germán Martínez sobre la propuesta oficialista.
La sesión en Diputados para empezar a debatir la Reforma Laboral comenzó este jueves con una votación que produjo cierto revuelo: el oficialismo y sus aliados dieron quórum en el recinto y aprobaron el plan de labor en una votación a mano alzada, lo que generó el rechazo del bloque de Unión por la Patria.
Con 93 diputados, el bloque de Unión por la Patria es la primera minoría en la Cámara baja y por eso sus voces se hicieron notar casi en seguida de que se aprobara por mayoría simple la moción para ordenar lo que seguramente será una sesión maratónica en el Congreso, en un día de paro general en la calle.
La moción presentada por el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, establece tiempos reglamentarios de 20 minutos para escuchar cada uno de los cinco dictámenes que llegaron a la instancia de debate, luego de lo cual se asignarán 5 minutos para los 40 oradores individuales, informó el sitio Parlamentario.
En seguida se otorgarán tiempos de bloques y después se realizará la votación por títulos de la Reforma Laboral, que son 26 en total.
El encargado de leer la moción fue el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, tras lo cual estalló un caos en el recinto.
El plan del oficialismo no había recibido el apoyo necesario en la Comisión de Labor Parlamentaria antes de la sesión, pero a mano alzada y sobre la marcha recibió el visto bueno en el recinto con 107 votos positivos y 136 negativos.
Pero el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se manifestó “absolutamente en desacuerdo con el esquema de la sesión" planteado por La Libertad Avanza y, de paso, se pronunció en contra de la "nueva alianza antiderechos de los trabajadores y trabajadoras que se está conformando en la Cámara".
Martínez ironizó que desde el oficialismo "han ofrecido distintos pack" para estructurar el modo en que piensan aprobar la Reforma Laboral, y anumeró: "Un pack quórum, das quórum, te levantás y te vas; el pack quórum votación en general y después te hacés la crítica en la votación individual; pack me opongo en general y después voto los artículos en general".
Se espera que durante la tarde se intercalen las cuestiones de privilegio y los homenajes previstos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario