Florencia Carignano desconectó los cables de los taquígrafos en pleno debate en Diputados

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados dedicada a debatir la Ley de Modernización Laboral comenzó este jueves con un fuerte clima de desorden y tensión. Desde el primer momento, los legisladores de la oposición más dura increparon al presidente de la Cámara, Martín Menem, acusándolo de “negar la palabra” y de “avalar el plan de Labor” oficialista, justo cuando Germán Martínez solicitaba la votación nominal. La situación se volvió aún más caótica cuando Menem le daba la palabra al diputado salteño Carlos Zapata para un homenaje, momento que aprovecharon varios legisladores para acercarse al estrado y reclamar directamente al titular de la Cámara. Entre quienes se acercaron se contaron Julia Strada, Jorge Araujo Hernández, Agustín Rossi, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Aldo Leiva y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda, todos protestando en el centro del hemiciclo.