¿Qué pasa si la Reforma Laboral aprobada en el Senado tiene cambios antes de debatirse en Diputados?
Te explicamos el camino de la ley si la Cámara Baja modifica la Reforma Laboral. El regreso al Senado, las mayorías necesarias y la presión por los plazos.
Tras recibir la media sanción del Senado el pasado 12 de febrero de 2026, el proyecto de Reforma Laboral ingresó formalmente a la Cámara de Diputados. Allí comenzó a ser analizado por comisiones clave, como las de Legislación del Trabajo y Presupuesto.
Sin embargo, el escenario político plantea dudas sobre su destino final. A continuación, repasamos qué sucede con el trámite legislativo si la norma sufre alteraciones en su paso por la Cámara Baja.
¿Qué sucede si hay modificaciones en las comisiones?
Si los legisladores en comisión deciden alterar el texto original enviado por la Cámara alta, están obligados a emitir un nuevo dictamen con modificaciones.
Actualmente, el oficialismo se encuentra en plenas negociaciones con los bloques denominados "dialoguistas" para pulir puntos específicos de la norma. Entre los temas más calientes de este debate se encuentran el régimen de licencias médicas y la habilitación del pago de sueldos mediante billeteras virtuales.
¿La Reforma se convierte en ley directamente?
La respuesta corta es no. Si Diputados modifica el texto, el proyecto no se convierte en ley de forma automática.
La consecuencia legal inmediata es que el documento debe retornar al Senado para una última validación de esos cambios. Esto sucede debido a que el Senado funcionó como la "Cámara de Origen" para esta versión del proyecto; por lo tanto, cualquier modificación introducida por la "Cámara Revisora" (Diputados) obliga legalmente a que el texto regrese a su punto de partida.
¿Qué opciones tiene el Senado ante los cambios?
Una vez que el proyecto regresa para una segunda revisión, los senadores deben tomar una decisión y tienen dos caminos posibles:
Aceptar las modificaciones: Darle el visto bueno a los cambios introducidos por los diputados.
Insistir con la redacción original: Si la Cámara alta pretende imponer su versión inicial por sobre la modificada, se enfrenta a un límite claro: necesitará alcanzar exactamente la misma mayoría (o una superior) con la que Diputados aprobó los cambios.
¿Cómo impactan las modificaciones en los plazos del Gobierno?
El objetivo primordial del Gobierno nacional es lograr la sanción definitiva de la ley antes del 28 de marzo, fecha en la que finalizan las actuales sesiones extraordinarias.
El cronograma estipula que el debate en comisiones ocurra durante esta misma semana (el día miércoles), con la intención de llevar el proyecto al recinto de Diputados inmediatamente después.
No obstante, si la iniciativa sufre modificaciones y se aprueba con cambios, los plazos sufrirán un ajuste ineludible. Ese regreso obligado al Senado añadirá una etapa extra al cronograma legislativo, poniéndole muchísima presión al cierre del periodo de extraordinarias.
