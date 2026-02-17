¿Qué pasa si la Reforma Laboral aprobada en el Senado tiene cambios antes de debatirse en Diputados?

¿La Reforma se convierte en ley directamente?

La respuesta corta es no. Si Diputados modifica el texto, el proyecto no se convierte en ley de forma automática.

La consecuencia legal inmediata es que el documento debe retornar al Senado para una última validación de esos cambios. Esto sucede debido a que el Senado funcionó como la "Cámara de Origen" para esta versión del proyecto; por lo tanto, cualquier modificación introducida por la "Cámara Revisora" (Diputados) obliga legalmente a que el texto regrese a su punto de partida.

¿Qué opciones tiene el Senado ante los cambios?

Una vez que el proyecto regresa para una segunda revisión, los senadores deben tomar una decisión y tienen dos caminos posibles:

Aceptar las modificaciones: Darle el visto bueno a los cambios introducidos por los diputados.

Insistir con la redacción original: Si la Cámara alta pretende imponer su versión inicial por sobre la modificada, se enfrenta a un límite claro: necesitará alcanzar exactamente la misma mayoría (o una superior) con la que Diputados aprobó los cambios.

¿Cómo impactan las modificaciones en los plazos del Gobierno?

El objetivo primordial del Gobierno nacional es lograr la sanción definitiva de la ley antes del 28 de marzo, fecha en la que finalizan las actuales sesiones extraordinarias.

El cronograma estipula que el debate en comisiones ocurra durante esta misma semana (el día miércoles), con la intención de llevar el proyecto al recinto de Diputados inmediatamente después.

No obstante, si la iniciativa sufre modificaciones y se aprueba con cambios, los plazos sufrirán un ajuste ineludible. Ese regreso obligado al Senado añadirá una etapa extra al cronograma legislativo, poniéndole muchísima presión al cierre del periodo de extraordinarias.