El Gobierno postuló a la hija de Domingo Cavallo como embajadora ante la OEA

Además de Cavallo Rude, Milei propuso a Daniel Scioli para la embajada de Brasil; Gerardo Werthein para la de Estados Unidos; Ian Sielecki para Francia; el rabino Shimon Axel Wahnish para Israel; Mariano Caucino para la India y Guillermo Nielsen para Paraguay.

Sonia Runde Cavallo nació en Córdoba en 1973 y hace años que se fue a vivir a los Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de San Andrés y posee una Maestría en la Universidad de Harvard, en el área de Políticas Públicas y también fue fundadora del Centro de Políticas Públicas para la Equidad (CIPPEC)

Publicó dos libros: “Historia Económica de la Argentina” (2018) y “Argentina’s Economic Reforms of the 1990s in Contemporary and Historical Perspective” (2019).